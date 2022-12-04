В России популяризаторов науки поддержат грантами

Работа ведется в рамках реализации федерального проекта "Популяризация науки и технологий". Фото: Павел Ворожцов

Правительство России поддержит авторов научно-популярных программ и организаторов мероприятий, популяризирующих науку. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о двух грантовых конкурсах, которые проведет Министерство науки и высшего образования, говорится на сайте кабмина.

Уточняется, что принять участие в первом конкурсе смогут авторы или коллективы, работающие над созданием медиаконтента, в том числе теле- или радиопередач, текстов для печатных СМИ. Размер гранта составит от 1 до 5 млн рублей. В следующем году на эти цели предусмотрено 90 млн рублей.

Второй конкурс предназначен для организаторов научных фестивалей, выставок и других мероприятий. Сумма гранта — от 20 до 50 млн рублей. На это направление в 2023 году планируется выделить 480 млн рублей.