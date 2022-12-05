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Общество
5 декабря 2022, 09:50

В Госдуме РФ предложили разрешить социальным педагогам выходить на пенсию досрочно

пенсионное удостоверение

Разрешить выходить на пенсию досрочно хотят также директорам школ и детсадов. Фото: Владимир Мартьянов

Соцпедагогам, работающим в общеобразовательных учреждениях, директорам школ и детсадов, а также их заместителям хотят разрешить досрочно выходить на пенсию. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились депутаты Госдумы РФ.

Как отмечают первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, сейчас выйти на пенсию досрочно могут социальные педагоги, работающие в спецучреждениях. А те, кто трудится в обычных школах, такой возможности не имеют.

"Работа социальных педагогов в общеобразовательных учреждениях, директоров, замдиректоров школ и детских садов также сопряжена с психофизическими нагрузками", — заявили "Известиям" авторы инициативы.

Соцпедагоги в школах, считают депутаты, работают со сложными детьми, так же как и их коллеги в специальных учреждениях. В свою очередь на директорах и их замах лежит большая ответственность, которая тоже является фактором повышенной психофизиологической нагрузки.

По словам Яны Лантратовой, жалобы поступают и от самих социальных педагогов.

"Постоянно посещаю школы в разных регионах страны. Социальные педагоги в одном из субъектов мне рассказали, что их оклад составляет всего 8,8 тыс. рублей, примерно такая же премиальная часть. Но больше всего их не устраивает то, что в педагогический стаж работа социального педагога не засчитывается и рассчитывать на досрочную пенсию они не могут", — рассказала она.

Областная газета Свердловской области

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