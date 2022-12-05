Россиянам, покинувшим страну во время мобилизации, могут ограничить удаленную работу

Ввести ограничение на въезд для покинувших страну россиян государство не может, так как это противоречит Конституции РФ. Фото: Полина Зиновьева

В России могут ввести ограничения для граждан, которые покинули страну в период проведения частичной мобилизации, но продолжают работать дистанционно. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", — заявил Андрей Клишас в интервью газете "Ведомости".

Глава комитета Совфеда заявил, что не считает россиян, покинувших страну во время мобилизации, преступниками. Он также подчеркнул, что ввести ограничение на въезд для покинувших страну россиян государство не может, так как это противоречит Конституции РФ. Однако пытаться вернуть таких граждан обратно на родину, обещая бонусы, по мнению Андрея Клишаса, тоже не стоит.

"Нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?" — сказал чиновник.

Отметим, что граждане, которые утратили статус российского налогового резидента, платят налоги по повышенной ставке — 30 % вместо 13 %.