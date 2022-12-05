В Уральском институте управления прошла встреча выпускников Президентской академии

В рамках мероприятия было подписано соглашение о вовлечении успешных выпускников-практиков в работу Президентской академии на Урале. Фото: ЦОС УИУ — филиала РАНХиГС/Станислав Фоминых

Около 200 выпускников и бывших преподавателей пришли на встречу выпускников Президентской академии. Она прошла в Уральском институте управления — филиала РАНХиГС под общим названием "Преемственность поколений". На мероприятии выпускникам разных лет предлагали окунуться в атмосферу университетской жизни 80-х.

Встреча была организована по инициативе Ассоциации выпускников Президентской академии. Ее представители подписали с руководством УИУ — филиала РАНХиГС соглашение о вовлечении успешных выпускников-практиков в работу Президентской академии на Урале. По мнению директора уральского филиала Олега Гущина, такая работа позволит сформировать единую систему ценностей у студентов и их старших коллег.

Фото: ЦОС УИУ — филиала РАНХиГС/Станислав Фоминых

В институте открыли экспозицию "Наши выпускники", на которой представили фотографии наиболее успешных управленцев с дипломами Президентской академии. В коридорах, холлах и аудиториях можно было найти фотографии с выпускных вечеров, а также были организованы фотозоны, где гости могли сделать уже новые снимки.

В день проведения мероприятия университет преобразился — выпускникам, кому-то впервые, а кому-то вновь, дали почувствовать атмосферу университетской жизни 80‑х. Как сообщили в пресс-службе Уральского института управления, 30 декабря 1922 года был учрежден Союз Советских Социалистических Республик, а вскоре после этого на Урале создали систему подготовки управленческих кадров. Поэтому самый большой период работы вуза пришелся на советское время.

Фото: ЦОС УИУ — филиала РАНХиГС/Станислав Фоминых

"Многие из наших выпускников обучались в Свердловской высшей партийной школе, поэтому мы стилизовали этот вечер. Для студентов некоторые вещи оказались открытием, например, телефон-"вертушка", кто-то впервые услышал звук радиолы. Для любого гражданина, а тем более управленца, важно знать историческое прошлое и осмысливать его", — рассказала председатель Ассоциации выпускников Президентской академии Светлана Кульмурзина.

В одном из холлов была воссоздана типовая комната советской квартиры с черно-белым телевизором, полированной мебелью, коврами и советскими часами. На 3-м этаже вуза студенты, одетые по форме пионеров, предлагали гостям поиграть в популярные советские игры, а на 4-м находился партийно-советский буфет, где можно было купить беляши с мясом, пирожки с капустой и бутерброды со шпротами.

Кроме того, в рамках мероприятия бывший мэр Екатеринбурга, а ныне — сенатор РФ Александр Высокинский провел для студентов лекцию.

Фото: ЦОС УИУ — филиала РАНХиГС/Станислав Фоминых

"Всякое, конечно, было, но всегда вспоминается только хорошее и светлое, особенно — замечательные педагоги, в том числе высокие профессионалы советской школы управления. Я лично практически уже после первого курса устроился на работу, поэтому в академии бывал только первую половину дня, старался все успеть сделать до обеда и — в офис. Но всегда, когда проезжаю мимо комплекса зданий на улице 8 Марта, 66, сердце, признаюсь, учащает ритм. А сегодня особенно волнительно", — поделился впечатлениями Александр Высокинский.

Закончилась встреча почти 3-часовым концертом, подготовленным для выпускников Студенческим советом, творческими клубами и коллективами наиболее креативных студентов, которые обучаются в вузе сейчас.