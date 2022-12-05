«Дома их ждут уже сейчас»

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Инициативная группа, в которую вошли многодетные родители и родители детей-инвалидов, опубликовала открытое обращение к президенту Владимиру ПУТИНУ с просьбой оказать содействие в принятии поправок к закону о мобилизации. Изменения должны гарантированно освободить от нее мужчин, которые воспитывают детей-инвалидов, инвалидов с детства и многодетных отцов. Поправки уже внесены в Госдуму, их рассмотрение запланировано на январь. Однако, считают инициаторы обращения, вопрос нужно решить как можно скорее.

Содействовать скорейшему принятию поправок в закон № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» Президента России просят жены мобилизованных, объединившиеся в инициативную группу «Мы вместе», пишет «Коммерсантъ». Их обращение опубликовано на сайте группы. Как рассказала «ОГ» ее создатель и лидер Оксана Сафарян, сейчас в группе насчитывается порядка 2000 человек.

В Госдуму внесены несколько законопроектов, касающихся освобождения от мобилизации упомянутых категорий мужчин. По два внесли представители КПРФ и партии «Справедливая Россия – За правду», еще один – депутаты от ЛДПР (подробнее см. во врезке). Госдума планирует приступить к рассмотрению вопроса только в январе, но по мнению участников «Мы вместе», решать его надо уже сейчас: есть уже немало примеров, когда глав многодетных семей и семей, где есть дети-инвалиды, призывают на воинскую службу в рамках мобилизации.

Среди тех, кто ждет принятия поправок – и Евгения Васильева из Асбеста. До объявления частичной мобилизации ее муж ухаживал за их ребенком-инвалидом. У мальчика тяжелая форма ДЦП, самостоятельно ходить или хотя бы сидеть он не может.

– Муж полностью занимался сыном. До 2018 года я справлялась, но потом мы поняли, что я с моим ростом 1,55 метра уже не могу физически его поднимать, мы поменялись. Я вышла на работу, а муж оформил все документы и стал официально за сыном ухаживать, – рассказывает Евгения. – Когда мужу в конце сентября пришла повестка, мы до последнего думали, что его не возьмут. Собрали документы, пошли в военкомат, но там их даже смотреть не стали. Сказали, что он должен быть призван и все. Муж в армии служил с 1998 по 2000 годы, рядовой, боевого опыта не имеет. Когда вернулся, рассказывал: «За два года оружие держал в руках всего два раза».

– Сыну в октябре исполнилось 18 лет. Из-за диагноза ему требуется постоянный уход, ежедневные занятия – иначе мышцы атрофируются, – продолжает женщина, с трудом сдерживая слезы. – Я на работе, не успеваю. Мама у меня пенсионерка, еле ходит. Пока прошу помочь присмотреть за сыном соседей, но постоянно так продолжаться не может. Мне что теперь, сына в специнтернат сдать?

И таких семей десятки по всей России, говорит Оксана Сафарян.

– Каждый день читаю истории женщин, чьих мужей призвали в рамках частичной мобилизации, – делится она. – От многих мурашки по коже: в одной семье ребенок регулярно впадает в сахарную кому, (диабет 1 типа), в другой частые приступы эпилепсии, и мама не может отойти от сына ни на шаг. В третьей мама не может лечь в стационар с маленьким ребенком, заболевшим пневмонией, потому что дома ждут еще двое малышей. А инвалиды с детства, почему про эту категорию не говорят нигде? Это тот же ребенок, только в теле взрослого, и зачастую не способный передвигаться самостоятельно.

По словам Оксаны Сафарян, назначение рассмотрения поправок на январь 2023 года означает, что как минимум до этого времени мобилизованные отцы детей-инвалидов и главы многодетных семей будут находиться в зоне СВО. А дома их ждут уже сейчас.

На Среднем Урале в рамках частичной мобилизации изначально не призывали отцов, которые воспитывают детей, нуждающихся в паллиативной помощи, – отметила в беседе с корреспондентом «ОГ» Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. При этом, в регион вернули несколько сотен мобилизованных свердловчан, воспитывавших троих детей. В зоне СВО работает представитель области, который помогает им добраться домой, подчеркнула омбудсмен.

Комментарии депутатов, внесших в Госдуму законопроекты, с которыми попыталась связаться «ОГ», к моменту сдачи номера в печать получить не удалось.

Согласно разработанным депутатами Госдумы поправкам отсрочку могут получить: граждане, имеющие единственного родителя и имеющие ребенка-инвалида;

родители или опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы;

граждане, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

единственные кормильцы семьи с детьми-инвалидами;

граждане, имеющие на иждивении ребенка-инвалида, инвалида с детства, а также братья таких инвалидов. Источник: «Коммерсантъ»