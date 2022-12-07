8 декабря россияне увидят затмение Марса Луной

Свердловчанам будет сложно увидеть затмение Марса Луной. Фото: Павел Ворожцов

Астрономическое событие совпадет с полнолунием и противостоянием Красной планеты. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.

"8 декабря с 7:00 до 9:00 по мск произойдут сразу три астрономических события — полнолуние, противостояние Марса и покрытие Марса полной Луной", — говорится в сообщении. Как уточняет ТАСС, Луна будет полной, а видимые размеры и блеск Красной планеты максимальными за двухлетний период. Благодаря этому условия для наблюдений будут благоприятными.

Отмечается, что полная Луна затмит Марс в момент его противостояния, то есть когда сблизившиеся Земля и Марс выстроятся в одну линию с Солнцем. При этом друг другу противостоят Марс и Солнце, а наша планета находится посередине.

Противостояния Марса происходят примерно каждые два года. Если Марс приближается к Земле менее чем на 60 млн км, то такие противостояния называют великими — они случаются через каждые 15 или 17 лет. В этот раз Красная планета будет находиться в 82,2 млн км от Земли.

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев также рассказал "Областной газете", смогут ли жители Свердловской области увидеть затмение Марса Луной. По его данным, спутник Земли начнет закрывать Красную планету на самом заходе, в 9:58 по местному времени.

По словам Санакоева, поскольку в это время уже будет светло, без телескопа Марс не увидеть. "Можно попытаться увидеть явление в бинокль", — добавил он.