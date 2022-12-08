Бывшего начальника окружного Дома офицеров ЦВО отказались восстанавливать в должности

Сейчас Дом офицеров ЦВО возглавляет Андрей Зуев. Фото: Алексей Кунилов

Кировский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска экс-начальника окружного Дома офицеров Центрального военного округа Константина Макарова, который требовал восстановить его в должности. Его уволили спустя месяц после начала испытательного срока.

Об отказе в удовлетворении иска сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда.

Юристы, которые защищали интересы Константина Макарова в суде, указывали на то, что испытательный срок должен был длиться 6 месяцев, а их клиент проработал только один — с 10 октября по 10 ноября 2022 года. Кроме того, Константина Макарова не уведомили об увольнении за три дня в письменном виде и не назвали причин. Также адвокаты ставят под сомнение подлинность подписи врио командующего ЦВО генерал-майора Рустама Минникаева, которая стояла на приказе об увольнении.

В свою очередь, представитель ответчика указал на то, что Константин Макаров был уволен "по дополнительным основаниям", согласно п. 2. ч. 1. ст. 278 ТК РФ. В таком случае работодатель не обязан называть причины увольнения работника, находившегося на испытательном сроке.

Сейчас Дом офицеров ЦВО возглавляет Андрей Зуев.