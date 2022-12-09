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Общество
9 декабря 2022, 11:04

В России могут ввести рассрочку на жилье для учителей и врачей

ключи от жилья

Новый механизм планируется разработать до 2024 года. Фото: Галина Соловьева

К 2024 году в России планируют проработать механизм рассрочки для определенных категорий граждан. В частности, речь может идти об учителях, врачах, специалистах в промышленности и IT-работниках.

Разработкой новых механизмов покупки жилья займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и "Дом.РФ". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на план мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

Как отмечает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, рассрочка — нужный механизм, особенно для определенных категорий специалистов и граждан.

"Логично, если каждый регион такие категории будет определять самостоятельно — в зависимости от потребности в тех или иных профессионалах. Вероятно, это педагоги, медики, узкие специалисты в промышленных отраслях, специалисты IT‑отрасли", — заявил депутат.

По словам Якубовского, рассрочку нужно выдавать на полный срок выплат, а проценты должны будут платить региональные власти. Такая помощь, считает он, соизмерима затратам субъектов на оплату аренды жилья для таких специалистов. При этом новый механизм даст больше гарантий, что работник задержится в регионе.

Областная газета Свердловской области

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