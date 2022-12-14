Занятость, ресоциализация, творчество

Из представленных Совету общественно значимых проектов три – из Свердловской области. Фото: Полина Зиновьева

Вчера в Екатеринбурге прошло заседание Совета по молодежной политике при полномочном представителе Президента России в Уральском федеральном округе. Его участники обсудили реализацию в регионах УрФО общественно значимых молодежных проектов. Три из них представила Свердловская область: это проект «Время карьеры», направленный на трудоустройство выпускников вузов, «Вектор Доверия», цель которого – ресоциализация осужденных несовершеннолетних, и молодежный фестиваль уличного искусства «Стенограффия».

Заседание Совета впервые прошло в формате онлайн: трансляция велась в прямом эфире в социальных сетях. «Принцип нашей работы – вовлеченность. Мы бы хотели расширить количество участников и вовлечь в диалог, чтобы мы вместе формулировали задачи и искали их решение», – пояснил такое решение заместитель полпреда Борис Кириллов.

Участникам мероприятия были представлены общественно значимые молодежные проекты, реализуемые в регионах УрФО. В том числе три – из Свердловской области.

Заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Борис Кириллов представил проект по созданию окружного резерва управленческих кадров «Команда Урала. Реформация». Фото: Полина Зиновьева

Инициатором проекта «Время карьеры» (ранее «Ночь карьеры» – «ОГ») в 2014 году стал Уральский федеральный университет. Цель проекта – создание условий для тиражирования успешного опыта трудоустройства молодежи, развитие компетенций, которые позволят выпускникам вузов быть востребованными у работодателей страны. Проект, больше известный как «Ночь карьеры», отличает интерактивный формат знакомства студентов с потенциальными работодателями: участники узнают напрямую от них о перспективах трудоустройства, посещают мастер-классы и экспресс-собеседования. В июне 2019 года идею мероприятия на встрече со студентами и аспирантами УрФУ поддержал Президент России Владимир Путин. С 2020 года акция стала всероссийской.

– В этом году в рамках акции мы сделали акцент на онлайн-марафоне: провели мастер-классы от экспертов из более 20 ведущих компаний страны. Он собрал более 2 млн просмотров. В Екатеринбурге организовали «Карьерную выставку», которую посетили более 6,5 тысячи человек. Также в этом году мы сняли своего рода мини-сериал, который рассказывает о возможности построения карьеры в IT-компаниях на примере крупного технологического холдинга. И провели конкурс «Золотая стажировка». Из 20 тысяч участников было отобрано 100 молодых людей, которые получили возможность стажироваться в ведущих компаниях страны, – рассказал руководитель Всероссийской акции «Время карьеры» Ойбек Партов.

Проект «Вектор Доверия» презентовала его автор, екатеринбурженка Юлия Титова. Цель проекта – ресоциализация несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Этим занимается команда волонтеров, в которую входят 20 студентов. Дважды в месяц они проводят встречи со своими подопечными в исправительных учреждениях, оказывая им психологическую поддержку. А после освобождения из колонии помогают с трудоустройством.

«Ни в нашем регионе, ни в стране подобных проектов нет, – отметила Юлия. – Группы, похожие на нашу, работают с несовершеннолетними либо внутри колонии, либо после их освобождения. А мы коммуницируем с ними и там, и там. Это позволяет более эффективно помогать ребятам. У нас есть положительный опыт, когда наши подопечные твердо вставали на ноги, и мы готовы делиться им с другими».

Интересным было выступление организаторов международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия» Андрея Колоколова и Анны Клец. Они поделились опытом проведения крупных мероприятий в больших и малых городах и предложили организовать в 2023 году на берегу реки Чусовой в поселке Староуткинск окружной молодежный фестиваль, который, по их словам, не только объединит все сообщества, а будет в первую очередь способствовать развитию малых территорий.

– В этом году мы отработали 13-й сезон. Стало больше волонтеров и объектов. Мы меняем окружающее пространство к лучшему. Этим мы заинтересовываем и объединяем других желающих менять окружающее пространство. И главное, что мы научились менять деструктивное отношение людей к миру на позитивное, – сообщила Анна Клец.

О проекте «Стенограффия» рассказали его авторы Анна Клец и Андрей Колоколов. Фото: Полина Зиновьева

Еще один проект – «Команда Урала. Реформация» – в конце работы Совета презентовал заместитель полпреда Борис Кириллов. Его цель – сформировать в 2023 году окружной резерв управленческих кадров в количестве 30 человек. Отборочный этап проекта стартует уже на этой неделе. Его победители в конце февраля 2023 года получат возможность принять участие в образовательной программе по шести направлениям.

О Совете Совет по молодежной политике при полномочном представителе Президента РФ в УрФО создан в августе 2018 года. Задачи Совета: кооперация регионов в выстраивании образовательных и профессиональных маршрутов молодых людей внутри округа; создание классификационного реестра некоммерческих и общественных объединений УрФО, занимающихся вопросами молодежной политики; разработка системы показателей молодежной политики УрФО. Участники Совета – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, наиболее активно проявившие себя в регионах по направлениям деятельности его рабочих групп. Таких групп в обновленном составе Совета шесть, каждую курирует один из субъектов УрФО, они касаются вопросов занятости, образования, просвещения молодежи и т.д. В их состав также входят руководители региональных органов власти, курирующие вопросы молодежной политики, и представители крупных муниципалитетов регионов УрФО. Свердловская область в настоящее время является куратором группы «Цифровизация отрасли».