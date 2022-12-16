Главной елке Екатеринбурга 120 лет

В последний раз живую елку на площади 1905 года устанавливали в 2018 году. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе пресс-конференции рассказал о замене искусственной ели на площади 1905 года на живую. 30-метровая зеленая красавица станет главным украшением ледового городка.

По словам мэра, в прошлом году от горожан было много нареканий в связи с установкой традиционного конуса на праздничной площадке. В этом году было принято решение поставить напротив горадминистрации живое дерево. Алексей Орлов также подчеркнул, что привезенной из леса елке уже 120 лет, а любая ель начинает умирать после 90 лет; таким образом, лесу не причинен вред.

Кроме того, глава уральской столицы озвучил инициативу после демонтажа ели распилить ее на заготовки и отдать в школы, чтобы учащиеся сделали сувениры к 300-летию города.

Говоря о новогодних праздниках, Алексей Орлов также заявил: "Мы отказались от всех фейерверков. Это будет сдержанный праздник, большей патриотической направленности". При этом он добавил: "Взять и отказаться от ледового городка в наступающем юбилейном году мы посчитали абсолютно неуместным".

Добавим, главную городскую ель установили накануне. Возведение ледового городка продолжается, он откроется 30 декабря 2022 года и будет работать до 15 января 2023 года.