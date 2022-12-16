«Город развивается и становится комфортнее»

Представители СМИ получили от Алексея Орлова исчерпывающие ответы на свои вопросы. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбург завершает предъюбилейный год с позитивной динамикой по основным макроэкономическим показателям и сохраняет лидирующие позиции среди городов-миллионников. Об этом вчера на итоговой пресс-конференции сообщил глава уральской столицы Алексей ОРЛОВ. Озвучил мэр и планы на 2023 год. Это в частности, завершение в преддверии 300-летия Екатеринбурга крупных проектов в сфере развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. В том числе – строительства трамвайной ветки в район Академический и микрорайон Солнечный и достройки ледовой арены на месте снесенной телебашни. Бюджет города в 2023 году по прогнозам должен превысить 64 млрд рублей, став рекордным, и сохранит социальную направленность.

На пресс-конференции мэра Екатеринбурга присутствовали все его заместители. Алексей Орлов назвал это «хорошей традицией», поскольку замы «готовы дать более развернутую информацию по тому или иному вопросу». Впрочем, помощь ему не понадобилась, по всем направлениям работы мэр дал самую исчерпывающую информацию.

Алексей Орлов, в частности, сообщил, что за январь – сентябрь объем инвестиций по крупным и средним организациям Екатеринбурга увеличился почти на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил чуть более 124 млрд рублей. Уровень регистрируемой безработицы в столице Урала остается одним из самых низких в стране – 0,46% от экономически активного населения.

Продолжался в 2022 году в Екатеринбурге рост объемов промышленного производства. Объем отгруженных товаров крупных и средних предприятий промышленности за десять месяцев увеличился на 15,1% к уровню 2021 года и составил около 600 млрд рублей.

«Несмотря на все объективные сложности, Екатеринбург сохраняет лидирующие позиции среди городов-миллионников по основным макроэкономическим показателям, – подчеркнул Алексей Орлов.

Даже в непростых экономических условиях столица Урала продолжает демонстрировать устойчивое развитие в строительной сфере. По предварительным оценкам, к концу 2022 года объем введенного жилья в Екатеринбурге составит 1,450 млн кв. м. Порядка 30 объектов социальной сферы и дорожного хозяйства находятся в стадии проектирования. Существенные шаги сделаны для реализации масштабного проекта по преобразованию набережной реки Исети.

Завершено строительство трех зданий школ общей вместительностью 2,5 тысячи мест в Академическом, Ленинском и Верх-Исетском районах. Выполнен комплексный капремонт двух зданий детсадов в Ленинском и Верх-Исетском районах и четырех зданий школ: двух – в Железнодорожном, Кировском и Орджоникидзевском районах.

В августе в Екатеринбурге состоялся запуск первого в России межмуниципального трамвайного маршрута. Низкопольные трамваи «Львёнок» начали возить пассажиров по маршруту «Верхняя Пышма – Екатеринбург». Кроме того, благодаря всесторонней поддержке губернатора Евгения Куйвашева к своему 300-летию Екатеринбург получит 45 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. «Нами были проведены необходимые конкурсные процедуры и определен победитель. Теперь дело за поставщиком», – пояснил Алексей Орлов.

Подробно мэр остановился и на планах на 2023 год. Напомним, для Екатеринбурга он станет юбилейным – город отметит 300-летие. По словам Алексея Орлова, в соответствии с планом подготовки к юбилею, утвержденным губернатором, к праздничной дате будут завершены работы по ряду значимых для города объектов. В их числе – строительство транспортной развязки на пересечении скоростного кольца в переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом, завершение основных работ по строительству многофункциональной ледовой арены на 15 тысяч зрителей на месте снесенной телебашни, а также реконструкция улично-дорожной сети вокруг нее; завершение строительства трамвайной ветки в Академический и Солнечный.

«Екатеринбург завершает предъюбилейный год уверенно. Город развивается и становится комфортнее. По нашим прогнозам, в 2023 году доходы бюджета столицы Урала составят рекордные 64,2 миллиарда рублей. Главный финансовый документ сохранил свою социальную направленность. Так как наша цель сегодня – это создать основу для комфортного и благоприятного проживания екатеринбуржцев на поколения вперед», – резюмировал Алексей Орлов.