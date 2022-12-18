Потепление до +2 °С ожидается в Свердловской области

19 декабря в столице Урала воздух прогреется до +2 градусов. Фото: Галина Соловьева

В первый рабочий день новой недели в южную часть Среднего Урала придет оттепель. Воздух прогреется до +2 °С.

А вот на севере региона столбики термометров покажут -5...-10 °С, сообщает Уральский гидрометцентр. Также в этот день ожидается мокрый снег, местами метели, на дорогах гололедица. В связи со сложными погодными условиями 19 декабря ГУ МЧС России по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение.

"Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки", — говорится в сообщении спасателей.

В Екатеринбурге в понедельник будет 0...+2 °С. Во вторник и в среду ‑11... ‑13 °С и ‑15... ‑17 °С соответственно.

20 и 21 декабря синоптики обещают -8...-13 °С и -15...-20 °С соответственно. Пройдет небольшой снег. Ниже публикуем подробный прогноз погоды на ближайшие три дня: