Темы дня

Общество
18 декабря 2022, 14:31

Потепление до +2 °С ожидается в Свердловской области

утки на пруду

19 декабря в столице Урала воздух прогреется до +2 градусов. Фото: Галина Соловьева

В первый рабочий день новой недели в южную часть Среднего Урала придет оттепель. Воздух прогреется до +2 °С.

А вот на севере региона столбики термометров покажут -5...-10 °С, сообщает Уральский гидрометцентр. Также в этот день ожидается мокрый снег, местами метели, на дорогах гололедица. В связи со сложными погодными условиями 19 декабря ГУ МЧС России по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение.

"Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки", — говорится в сообщении спасателей.

В Екатеринбурге в понедельник будет 0...+2 °С. Во вторник и в среду ‑11... ‑13 °С и ‑15... ‑17 °С соответственно.

20 и 21 декабря синоптики обещают -8...-13 °С и -15...-20 °С соответственно. Пройдет небольшой снег. Ниже публикуем подробный прогноз погоды на ближайшие три дня:

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.12.2022, 14:31 / Общество
Потепление до +2 °С ожидается в Свердловской области
18.12.2022, 13:28 / Общество
Число случаев COVID-19 на Среднем Урале превысило 560 тысяч
18.12.2022, 12:53 / Общество
Кабмин РФ расширил перечень премий, освобожденных от НДФЛ
18.12.2022, 11:11 / Общество
В четырех свердловских городах ожидаются перерывы в телерадиовещании
18.12.2022, 10:35 / Общество
Из Екатеринбурга в зону СВО уехал отряд казаков-добровольцев