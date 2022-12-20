В Каменске-Уральском будут реализованы уникальные проекты

Фото: Павел Ворожцов

В 2023 год Каменск-Уральский городской округ входит с бюджетом развития. Его общий объем доходов составит 7,7 млрд рублей – сразу на миллиард больше, чем было в 2022-м. Городскую казну удалось существенно пополнить за счет участия муниципалитета в федеральных и областных программах. Благодаря этому местные власти планируют реализовать ряд крупных инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, культуры, спорта. ТОП-3 проектов – в материале «ОГ».

– В 2023 году более 70 процентов местного бюджета будет направлено на нужды образования, социальной политики, культуры и спорта, также на развитие дорожно-транспортной сети, – рассказал глава муниципалитета Алексей Герасимов.

В частности, в городе благоустроят несколько общественных пространств (третий этап набережной, Байновский сад, площадка у ДК «Металлург» и т. д.), построят стадион у школы №21, продолжат капремонт Дворца спорта «Металлист» и Детского культурного центра. Планируется ввести в эксплуатацию две котельные и дорогу по улице Героев Отечества, завершить проектирование дублера Байновского моста (см.«ОГ» №232 от 16.12.2022), возвести стелу «Город трудовой доблести» (это звание город получил в 2021 году по указу президента РФ – Прим. авт.) и облагородить территорию вокруг нее.

В случаях, когда речь идет о новых объектах, будут использоваться в основном отечественные материалы, в том числе выпускаемые на каменских предприятиях, что в сегодняшней экономической ситуации особенно важно, подчеркнул мэр. В бюджете предусмотрены средства и на ремонт уличного освещения, и на отселение граждан из аварийного жилья, и на меры социальной поддержки семьям мобилизованных.

Самые крупные проекты Каменска – Центр бокса, Центр культурного развития и вторая ветка Нижне-Сысертского водовода. Центр бокса и Центр культурного развития уже строятся, открыть их планируется в 2023 году. Работы по водоводу тоже начались, но ввиду большой протяженности объекта будут завершены в 2025 году. Общая стоимость превышает три миллиарда рублей.

Центр культурного развития – 390,5 млн рублей

Объект начали строить летом 2022 года в рамках нацпроекта «Культура». По контракту подрядчик должен сдать объект к декабрю 2023-го. Новый социальный объект по форме будет напоминать трилистник. Первый блок здания уже построен, сейчас строятся второй и третий блоки.

– Это будет учреждение культурно-досугового типа. То, что мы называем Дворцом культуры, только более компактным, – говорит начальник управления культуры Каменска-Уральского Светлана Казанцева. - В центре будет современный концертный зал на 200 мест, два хореографических класса, выставочное пространство, кабинеты разных студий и кружков. Будут работать два кафе.

Южный микрорайон, где строится центр, – новый и активно развивающийся. Там вводятся в эксплуатацию многоквартирные дома и количество жителей растет ежегодно. Новый социальный объект однозначно станет местом притяжения людей – в этом микрорайоне он очень востребован, отмечают в управлении.

Центр бокса – 476 млн рублей

Четырехэтажное здание с полукруглым фасадом начали возводить в 2021 году, в том же «Южном». Как пояснили в пресс-службе мэрии, в микрорайоне в свободном доступе для жителей был только один спортивный объект – стадион при школе №34. Для горожан, желающих заниматься физкультурой и спортом, этого было недостаточно. Новый спорткомплекс позволит решить эту проблему.

Как сообщили в мэрии, воплотить в жизнь масштабный проект удалось благодаря участию города в нацпроекте «Демография». В Центре появится зал-арена с посадочными местами, шесть рингов для тренировок, медицинский кабинет и СПА-центр, конференц-зал и кафе. Здесь будут развивать сразу несколько видов спорта: бокс (как доминанта), дзюдо, кикбоксинг, каратэ, тхэквондо, джиу-джитсу, греко-римскую борьбу. Учитывая, что Центр располагается вблизи школы, детского сада, благоустроенных общественных пространств и вышеупомянутого Центра культурного развития, он будет востребован у населения.

– Здесь смогут заниматься и профессионалы, и любители разных возрастов, – говорит начальник городского управления по физкультуре и спорту Павел Гиматов. – Спорткомплекс также предназначен для проведения соревнований различного уровня, мероприятий по повышению квалификации судей, тренеров и менеджеров.

Сегодня Центр бокса уже построен, подрядчики завершают чистовую отделку помещений и монтаж инженерных сетей. Весной 2023 года в учреждении начнут тренироваться спортсмены.

Водовод – 2,3 млрд рублей

С 1987 года Каменск-Уральский получает питьевую воду из Нижне-Сысертского водохранилища по водоводу протяженностью более 50 километров. За 35 лет водопропускные трубы серьезно износились. В итоге, количество аварий, как рассказали в городском Водоканале, стало просто зашкаливать – в особенности на участках вблизи линий электропередач и железной дороги.

Чтобы не допустить коммунального коллапса, администрация муниципалитета приняла решение построить вторую «нитку» водовода. В 2019 году город вошел в госпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»..

– Очень своевременно все произошло: еще бы год-два, и аварийные участки первой «нитки» уже не подлежали бы ремонту, и город мог бы остаться практически полностью без питьевой воды. Учитывая, что в Каменске проживает более 160 тысяч человек, представьте себе масштаб проблемы, – сказал генеральный директор АО «Водоканал КУ» Сергей Глазунов.

Первый этап строительства уже завершен: более 26 километров второй ветки водовода проложено по территории Каменского района. Диаметр трубопровода составил 900 мм (то есть, практически метр). В этом году стартовал второй этап: подрядчики сделали четыре километра водовода. Еще порядка 20 километров им предстоит проложить до 2025 года. Как сообщает пресс-служба мэрии, строителей ждут три сложных перехода через реки, где придется использовать метод горизонтального бурения.

Средства на проведение работ в бюджете муниципалитета предусмотрены. Проект находится на особом контроле в областном министерстве энергетики и ЖКХ, подчеркнул глава ведомства Николай Смирнов.