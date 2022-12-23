Свердловчане выходят на общий сбор

Илья Анацкий (в центре) с мобилизованными бойцами готовятся перегружать сыр. Фото: Из личного архива И.Анацкого

Власти Свердловской области совместно с профильными ведомствами и волонтерскими объединениями системно помогают участникам СВО. Из региона в зону спецоперации и ВС РФ уже направлено около трех тысяч тонн гуманитарных грузов, обеспечены выплаты военнослужащим и членам их семей на сумму более миллиарда рублей. Активно включились в процесс и жители области. «ОГ» уже рассказывала о жителях Ирбита Илье АНАЦКОМ и Владимире СТАРИКОВЕ, собравших и доставивших пять тонн гуманитарки военнослужащим в ЛНР (см. №209 от 15.11.2022 г.). Благодаря нашей публикации к инициативе ирбитчан присоединились и другие города области. Очередная их поездка состоялась во второй половине декабря.

Всем миром

После публикации «ОГ» к Илье и Владимиру обратились жители других территорий Свердловской области – Серова, Режа, Тугулыма, Туринска, Артемовского – с просьбой передать участникам специальной военной операции и помощь, собранную ими.

– Гуманитарную помощь формировали за счет средств, собранных жителями муниципалитетов. Много предпринимателей откликнулось, что-то брали из пунктов сбора гуманитарки, организованных на местах. В дополнение к выдаваемому армией наша помощь ребятам, надеемся, не будет лишней, – отмечает Илья Анацкий.

Заместитель председателя общественной палаты Тугулыма Александр Нагибин занимается сбором гуманитарных грузов с начала мобилизации. Осенью он сам ездил на границу с Украиной, чтобы передать землякам рации, бинокли, одежду, медикаменты. Узнав о поездке ирбитчан, он тут же связался с ними.

– Мы собрали и передали 50 коробок с продуктами, теплыми вещами, термобельем, средствами гигиены. Также предоставили газовые баллоны для обогрева блиндажей и приготовления пищи. Созвонились с командиром батальона, где наши парни служат, предупредили – он дал добро, – рассказал Александр «ОГ.

Жительницы Серова Амина Кульпина, Яна Климентьева и Ксения Духанина собрали 50 мешков гуманитарной помощи: аптечки, спальные мешки, газовые горелки, одежду, продукты. Девушкам помогали коллеги по работе, друзья, сотрудники городского пункта сбора гуманитарки. Груз они складировали и самостоятельно упаковывали в автомобильном гараже.

– Мой муж был мобилизован первого сентября, на связь последний раз выходил в начале ноября. От мужа Амины, тоже мобилизованного, периодически поступают весточки, что он жив и здоров, – поделилась с «ОГ» Яна. – Мы с девочками решили: нужно как-то поддержать мужчин. Узнали про инициативу ирбитских ребят, попросили их взять наш груз.

– Теперь хотим собрать посылки с гуманитарной помощью для других военнослужащих, – добавляет Амина.

От беспилотников до тушенки

15 декабря 20 тонн гуманитарного груза отправились на передовую. На этот раз к Илье и Владимиру присоединился глава Ирбитского района Алексей Никифоров.

– Конечным пунктом поездки был участок Сватово – Кременная в ЛНР, там базируется группировка, где служат ирбитские ребята. По дороге на машине сопровождения завозили помощь бойцам из других муниципалитетов. Мы заранее договорились с командованием и сопровождающий транспорт встречали в нужном месте. Там разгружались и ехали дальше, – говорит Владимир Стариков.

Свердловский «конвой» доставил мобилизованным тепловизоры, рации, бинокли, квадрокоптер, генераторы, канистры под питьевую воду, а также теплую одежду, лекарства и продукты – тушенку, сыр, масло, сгущенку…

– Поездка была согласована с военными, все прошло удачно – грузы переданы, что называется, из рук в руки. Никаких обстрелов и провокаций, слава богу, не было. На днях планирую встретиться с нашим военкомом – доложить о результатах, – добавляет Алексей Никифоров.

Участники поездки вернулись домой 20 декабря – и уже планируют начать собирать новый груз.

– В Луганской народной республике мы пообщались с мэром города Старобельска. Попросили выделить нам помещение под мини-логистический центр, где бы мы могли спокойно разгружать фуры, сортировать посылки по подразделениям. Глава одобрил эту идею, будем ее прорабатывать, – сказал Илья Анацкий.

Алексей Никифоров (справа) вручил посылку ирбитчанину Сергею Сивчику, он передаст ее земляку Виктору Дмитриеву. Фото: Из личного архива И.Анацкого

Область помогает В феврале 2022 года в Екатеринбурге открылся Единый пункт сбора гуманитарной помощи. Он базируется в Доме добровольцев по улице Крылова, 2. Всего в регионе работает 130 пунктов сбора гуманитарной помощи. На сегодняшний день в Донецкую, Луганскую народные республики, в Вооруженные Силы РФ и мобилизованным гражданам направлено более 2,7 тысячи тонн гуманитарных грузов.

Правительство Свердловской области совместно с органами военного управления Центрального военного округа приобрело оборудование для обучения в войсковой части в Елани, в Военном городке №13 в Екатеринбурге, Межвидовом учебном центре в городе Чебаркуль Челябинской области и в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Средства выделены из резервного фонда региона и внебюджетных источников.

Участникам СВО и мобилизованным свердловчанам выделяются единовременные денежные выплаты. Уже предоставлено более 400 выплат военнослужащим и более 700 – членам их семей на общую сумму свыше 1 миллиарда.

С 21 сентября в области работает Штаб гуманитарной помощи военнослужащим и их семьям в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. На горячую линию Штаба 8 800 200 34 11 уже поступило 14 тысяч заявок о предоставлении помощи, почти все они выполнены. Организована единая телефонная линия психологической помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан 8 800 250 18 59, дано более 240 консультаций.

уже поступило 14 тысяч заявок о предоставлении помощи, почти все они выполнены. Организована единая телефонная линия психологической помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан дано более 240 консультаций. Для детей из семей мобилизованных предусмотрено бесплатное горячее питание в общеобразовательных организациях, обеспечение одеждой, обувью, инвентарем либо денежная компенсация. В первоочередном порядке выделяются путевки в организации отдыха, уже предоставлено более 500 путевок.

Комментарий Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области: – Позвольте выразить благодарность инициативным группам по сбору помощи. Мы видим проявление реальной гражданской активности и сплоченности в муниципальных образованиях. Считаю, чрезвычайно важно поддерживать подобные объединения: организационно, консультационно, информационно и финансово.

22 декабря Президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета по реализации молодежной политики в современных условиях. Глава государства заявил, что в стране сегодня проживает 40 млн молодых людей и более трети из них участвуют в добровольческом движении, в том числе в поддержку мобилизованных и их семей. Владимир Путин назвал региональные молодежные движения, которые добились особых успехов в волонтерской деятельности. Были отмечены и свердловчане. Подробности читайте в следующих номерах «ОГ».