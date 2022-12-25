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25 декабря 2022, 14:36

Обманутые дольщики смогут подать заявление на компенсацию через портал Госуслуг

Стройка

Подать соответствующее заявление через "Госуслуги" можно будет с середины 2023 года. Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее для участников долевого строительства, которые купили квартиры в проблемных домах, подачу заявления на компенсацию. Это можно будет сделать через портал Госуслуг.

Подать соответствующее заявление через Госуслуги можно будет с середины 2023 года. Для этого дольщику потребуется зайти в свой личный кабинет на портале, отправить документ, который будет заполнен автоматически, и утвердить его простой или усиленной электронной подписью.

Сейчас заявление на возмещение отправляется либо через специальную форму на сайте Фонда развития территорий, либо "Почтой России".

Как отметили на сайте кабмина, решение правительства позволит ускорить оформление компенсаций дольщикам, которые не получили свои квартиры из-за обанкротившихся застройщиков.

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Областная газета Свердловской области

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