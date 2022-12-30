Новый год в Свердловской области начнется с морозов

В Екатеринбурге существенно похолодает 1 января. Фото: Владимир Мартьянов

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала свердловчанам о погоде в предстоящие праздники. Новогодняя ночь, как и первый день 2023 года, будут морозными.

2 и 3 января через Урал пройдет циклон, который принесет снегопады и на короткое время смягчит погоду на юге Свердловской области. Ночью столбики термометров покажут -14...-19 °С, днем — -5...-10 °С.

С уходом циклона мороз вновь усилится. К 6–7 января ночью уже будет до -22...-27 °С, в низинах — до -32 °С, днем ожидается -16...-21 °С, на севере области — до -25 °С.

Подробную информацию о погоде на 30 и 31 декабря, а также 1 января публикуем ниже:

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

В Екатеринбурге в новогоднюю ночь ожидается -24...-26 °С.

Фото: сайт Уральского гидрометцентра