В новогоднюю ночь в свердловских роддомах появились на свет 17 малышей

Мальчики и девочки в ночь с 31 декабря на 1 января родились в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Ирбите и Краснотурьинске. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В первые часы нового 2023 года в Свердловской области родились 17 детей. Малыши появились на свет после полуночи в роддомах Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Первоуральска, Нижнего Тагила, Ирбита и Краснотурьинска.

Больше всего родов приняли врачи Областного перинатального центра, там появились четыре малыша. Трое свердловчан родились в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре, по два малыша — в роддомах ГКБ № 40 Екатеринбурга и ЦГБ Верхней Пышмы, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Первый кроха в региональном перинатальном центре появился на свет в 1:05. Мальчика назвали Александр, его вес — 2 килограмма 960 граммов, рост — 50 сантиметров. Семья Саши живет в Березовском. Для его мамы Оксаны Мурзиной рождение малыша в новогоднюю ночь стало сказочным и волнующим событием.

Одновременно в роддоме в Верхней Пышме в 1:05 сына родила свердловчанка Алина Жумалиева. Мальчик весом 3 килограмма 900 граммов и ростом 55 сантиметров. Роды принимала бригада врачей из акушера-гинеколога Светланы Шабуниной, врача-неонатолога Людмилы Перевозниковой, акушерки Натальи Потаповой и детской медсестры Наили Хуснутдиновой.

"Для кого-то новогодняя ночь — это огни фейерверков, звон бокалов и шумные компании, а для нас это чудо рождения новой жизни. И хотя в нашем роддоме ежегодно на свет появляются тысячи малышей, каждый раз восторг от участия в самом великом таинстве природы ощущается по-новому. От души желаю в этот особенный день счастья и здоровья всем детям и родителям. Пусть наступивший год подарит множество счастливых мгновений и исполнит самые заветные мечты", — сказала заместитель главного врача Верхнепышминской ЦГБ по акушерско-гинекологической помощи Лариса Кадочникова.

Малыш весом 3 килограмма 280 граммов и ростом 52 сантиметра появился на свет в роддоме Ирбита. Мальчик оповестил о своем рождении криком в 4:40. В семье он стал вторым ребенком, его старший брат и папа ждут маму с крохой, чтобы вместе придумать ему имя.

В Нижнем Тагиле счет новорожденным открыл мальчик, появившийся на свет в 1:40. Малыш родился весом 3 килограмма 900 граммов ростом 52 сантиметра. Имя новорожденному родители пока не выбрали.

"Я и подумать не могла, конечно, что буду рожать в новогоднюю ночь. Спасибо врачам — они очень внимательные, поддерживали меня. Теперь шучу, что рожала, как звезда — под залпы салютов!" — говорит мама малыша Татьяна.

Отметим, в Екатеринбургском перинатальном центре детей, родившихся в новогодние праздники, одевают в праздничные костюмы. В первые дни 2023 года года более 100 малышей, появившихся на свет в акушерских стационарах на Комвузовской, 3 и Дагестанской, 3, будут выписаны в новогодних нарядах.

Фото: Екатеринбургский клинический перинатальный центр

"Это способ еще раз порадовать родителей, поздравить их с рождением ребенка особенным способом. Чтобы им запомнилось, что их малыш был выписан из родильного дома именно в такой знаменательный день — когда один год сменяет другой", — рассказала главный врач Екатеринбургского клинического перинатального центра Ольга Ксенофонтова.

Отметим, в рамках национального проекта "Здравоохранение" благодаря действующей в стране системе родовых сертификатов беременные женщины могут выбрать роддом.