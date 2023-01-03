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Общество
3 января 2023, 16:50

Свердловские полицейские помогли жителю поселка Урай встретить Новый год с семьей

полицейские

Мужчина пытался поймать попутный транспорт в 30-градусный мороз. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Сотрудники Госавтоинспекции Тавды в канун Нового года помогли жителю поселка Урай доехать к своей семье. Мужчина пытался поймать попутный транспорт до Тюмени.

Наряд ДПС в составе старшего инспектора Дениса Владимирова и инспектора Андрея Новикова во время патрулирования дороги Тавда — деревня Увал увидели мужчину, который шел вдоль проезжей части в 30-градусный мороз. Полицейские посадили его в служебную машину и узнали, куда он направляется.

"Мужчина рассказал, что проживает в городе Урай, 30 декабря его жена и ребенок уехали в Тюмень, но у него не было возможности поехать с ними, так как он был на работе. 31 числа планировал на автобусе добраться к родным. Но по прибытии на автовокзал увидел, что касса закрыта. Тогда было принято решение идти пешком, а по дороге поймать попутную машину, но проезжавшие водители не останавливались", — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники Госавтоинспекции довезли мужчину до ближайшего населенного пункта и помогли найти попутный автомобиль до Тюмени. Благодаря неравнодушию полицейских свердловчанин успел добраться к своей семье до боя курантов. Мужчина выразил искреннюю благодарность наряду ДПС.

Областная газета Свердловской области

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