30 команд из России и Казахстана участвуют в фестивале ледовой скульптуры "Вифлеемская звезда" в Екатеринбурге

Итоги фестиваля традиционно подведут 7 января, в праздник Рождества Христова. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге проходит XVII Международный фестиваль ледовой скульптуры "Вифлеемская звезда". Участвуют команды из 17 регионов России. Итоги будут подведены 7 января. "Областная газета" рассказывает и показывает, как мастера работают над своими ледяными шедеврами.

В этом году в фестивале принимают участие 30 команд из Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Удмуртской, Новосибирской, Тверской, Пензенской, Архангельской, Вологодской, Магаданской, Иркутской, Ростовской областей, Пермского, Алтайского краев, ЯНАО и ЛНР. Также в уральскую столицу прибыли мастера из Казахстана.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Семья Григорьевых из Твери на фестивале представляет сразу две ледяные фигуры. По словам главы семейства Леонида Григорьева, они подготовили скульптуры "Жизнь Шаляпина на большой сцене" и "Выход человека в космос".

"В первом случае мы изобразим Федора Шаляпина в своей привычной позе, который стоит в центре сцены. Занавес открыт и за певцом будут располагаться, так сказать, атрибуты его жизни: фортепиано, ноты и музыкальные пластинки. Вторая скульптура изобразит улетающий в космос корабль и девушку, которая провожает его взглядом", — рассказал Леонид Григорьев.

Фото: Павел Ворожцов

Мастера из ЛНР Николай Головин и Эдуард Щербина посвятят свою работу военнослужащим.

"Наша композиция будет называться просто "Солдат". Она посвящена мобилизованным бойцам из Донбасса и России. К слову, я сам недавно вернулся с фронта, поэтому я в частности посвящаю работу моим боевым братьям", — поделился Эдуард Щербина.

Фото: Павел Ворожцов

Супруги Сыкерины из Перми трудятся над ледовым произведением "Царствие небесное". По словам Марии, скульптура расскажет о новомучениках, которые поднимаются к небесному храму по зову ангелов.

Итоги фестиваля традиционно подведут 7 января, в праздник Рождества Христова. Лучшие работы будут удостоены наград. Мастера также посоревнуются за призы митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, благотворителей, Храма-памятника на Крови. Также предусмотрены специальные призы и приз зрительских симпатий.