30 команд из России и Казахстана участвуют в фестивале ледовой скульптуры "Вифлеемская звезда" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проходит XVII Международный фестиваль ледовой скульптуры "Вифлеемская звезда". Участвуют команды из 17 регионов России. Итоги будут подведены 7 января. "Областная газета" рассказывает и показывает, как мастера работают над своими ледяными шедеврами.
В этом году в фестивале принимают участие 30 команд из Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, Удмуртской, Новосибирской, Тверской, Пензенской, Архангельской, Вологодской, Магаданской, Иркутской, Ростовской областей, Пермского, Алтайского краев, ЯНАО и ЛНР. Также в уральскую столицу прибыли мастера из Казахстана.
Семья Григорьевых из Твери на фестивале представляет сразу две ледяные фигуры. По словам главы семейства Леонида Григорьева, они подготовили скульптуры "Жизнь Шаляпина на большой сцене" и "Выход человека в космос".
"В первом случае мы изобразим Федора Шаляпина в своей привычной позе, который стоит в центре сцены. Занавес открыт и за певцом будут располагаться, так сказать, атрибуты его жизни: фортепиано, ноты и музыкальные пластинки. Вторая скульптура изобразит улетающий в космос корабль и девушку, которая провожает его взглядом", — рассказал Леонид Григорьев.
Мастера из ЛНР Николай Головин и Эдуард Щербина посвятят свою работу военнослужащим.
"Наша композиция будет называться просто "Солдат". Она посвящена мобилизованным бойцам из Донбасса и России. К слову, я сам недавно вернулся с фронта, поэтому я в частности посвящаю работу моим боевым братьям", — поделился Эдуард Щербина.
Супруги Сыкерины из Перми трудятся над ледовым произведением "Царствие небесное". По словам Марии, скульптура расскажет о новомучениках, которые поднимаются к небесному храму по зову ангелов.
Итоги фестиваля традиционно подведут 7 января, в праздник Рождества Христова. Лучшие работы будут удостоены наград. Мастера также посоревнуются за призы митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, благотворителей, Храма-памятника на Крови. Также предусмотрены специальные призы и приз зрительских симпатий.