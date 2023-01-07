В Верхотурье на рождественской ярмарке удивляли пельменями

На рождественской ярмарке угощают травяным чаем, имбирными пряниками, мясными деликатесами. Фото: Наталья Пермякова

Сегодня в полдень на центральной площади Верхотурья должны были открыться праздничные торгово-ярмарочные ряды, но планы организаторов спутала погода. Из-за 30-градусного мороза рождественское гуляние перенесли в здание местного центра культуры, тем не менее желающих принять участие в мероприятии меньше не стало. Как сообщили "ОГ" в мэрии, на ярмарке гуляют десятки жителей разных возрастов и туристы.

Программа ярмарки нынче богатая: это и выступления артистов Верхотурской школы искусств, и мастер-классы по гончарному делу и росписи посуды, и гастрономический фестиваль блюд исконно русской кухни, и народные игры с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Фото: Наталья Пермякова

"Работают развлекательные площадки, торговые палатки, сувенирные лавки. Народа очень много, все проходит шумно, весело, с песнями, частушками, хороводами. Мороз празднику не помешал", — говорит Наталья Пермякова, специалист управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Верхотурья.

Фото: Наталья Пермякова

"Рождество Христово — один из главных христианских праздников, это время надежды на чудо и духовного обновления. И еще один повод встретиться с родными и близкими, чтобы провести время в теплой атмосфере. Очень рад, что мы сегодня вместе несмотря ни на какие обстоятельства", — сказал настоятель Свято-Троицкого собора отец Владимир.

Фото: Наталья Пермякова

На рождественской ярмарке угощают травяным чаем, имбирными пряниками, мясными деликатесами. Особой популярностью пользуются пельмени с разными начинками: лосятиной, форелью, грибами, овощами, печенью, зеленью. Есть даже пельмени с секретом (пока не попробуешь — не узнаешь, с каким).

На память о ярмарке можно приобрести авторские сувениры, игрушки, оригинальные вязаные изделия, посуду.

Фото: Наталья Пермякова

Напомним, рождественская ярмарка в Верхотурье впервые прошла еще в 1792 году. Тогда город был одним из самых оживленных на Урале: в нем размещалась государственная таможня, и ни один торговец, следуя по знаменитой Бабиновской дороге, не мог миновать ее. После революции ярмарка на проводилась, и только в 2011 году ее возродили. Сегодня она является одной из самых популярных в Свердловской области.