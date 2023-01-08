Под санкции Украины попали Клава Кока, Сергей Бобунец и Юлия Михалкова

В санкционый список попали три выходца из Свердловской области. Фото: кадр из клипа "Ла ла ла"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 119 человек. В их числе представители Свердловской области.

Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины. Как следует из документа, среди свердловчан под санкции попали певица Клава Кока (Екатеринбург), лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец (уроженец Нижнего Тагила) и экс-участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова (Верхняя Пышма).

Кроме того, в списке значатся Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Дмитрий Харатьян, Евгений Петросян, Сергей Лазарев и другие представители культуры. В перечне есть и граждане Украины, в частности, бывший капитан сборной Украины по футболу, помощник главного тренера петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук.

Санкции предусматривают блокировку активов на Украине, прекращение культурных обменов и сотрудничества, запрет на въезд в страну, лишение украинских госнаград и другое. Ограничения должны действовать на протяжении 10 лет.