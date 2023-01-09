Урал согреет передовую

Самым тяжелым грузом в отправляемой партии стали дизель-генераторы. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский Дом добровольца отправил вчера в зону спецоперации первую в этом году партию гуманитарного груза общим весом пять тонн. Бойцам на передовой передадут дизельные генераторы, железные печи, спальные мешки и другие необходимые в зимнее время вещи. Значительная их часть была собрана на Среднем Урале в ходе всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

От дверей Дома добровольца, где собрали очередную партию гуманитарного груза, до грузовика, который повезет его в зону специальной военной операции, полсотни метров. Волонтеры в синих форменных куртках преодолевают этот путь бегом. Пришедшие на Средний Урал морозы не отменили, а только ускорили погрузку.

Коробки, маленькие и большие, постепенно заполняют кузов. На одной из них хорошо видна крупная надпись: «От жителей поселка Смычка Туринского района».

Доброволец «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Евгения Миронович говорит, что участие в акции взаимопомощи #МыВместе принимают жители всех территорий Свердловской области.

– В очередную партию вошла гуманитарная помощь, которую мы собрали в Екатеринбурге в ходе новогодней акции #МыВместе (подробнее о ней см. во врезе – «ОГ»), также отправляем груз, собранный и в других городах нашего региона. Помощь оказывают самые разные люди, с разным достатком и разного возраста, – рассказала волонтер.

В отправляемой партии почти пять тонн груза. В основном это спальные мешки, теплые вещи, продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты – все, что необходимо сегодня российским военнослужащим на передовой в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Отдельно, аккуратной стопкой укладывают картонные коробки, на каждой из которых стоит цифра 55. На некоторых – имена и фамилии. Это адресные посылки от жен и матерей военнослужащих пятьдесят пятой бригады, основу которой составляют мобилизованные уральцы. Помогает с отправкой груза жена стрелка, призванного из Полевского, Марина Кирякова.

– Вместе с моим мужем в бригаде служат ребята из других городов Свердловской области. Но это не только нашим землякам. Мы никого не делим на своих и чужих. Все, что собрали – это на всех. Каждый что-то получит. У них там сейчас очень непростое время. Пришли морозы. Большая влажность. Но ребята держатся, настроение у них боевое, – рассказала она.

Волонтеры загрузили в кузов два десятка железных печей, а следом – несколько дизельных генераторов, каждый весом под сотню килограммов. Это самые тяжелые из отправляемых в этом году посылок.

По итогам 2022 года Свердловская область направила на Донбасс 2,8 тысячи тонн «гуманитарки».

«Случалось, что в день мы собирали до 20 тонн. Регион признан одним из лидеров по сбору помощи в рамках всероссийского движения взаимопомощи #МыВместе. Это радует, но главное для нас – не стремление за показателями, а оказание именно той помощи, которая нужна», – заявил руководитель Дома добровольца и координатор регионального штаба акции #МыВместе в Свердловской области Евгений Дайнес.

Итоги новогодней акции В Екатеринбурге добровольцы проекта #МыВместе собрали 550 килограммов гуманитарной помощи. Акция, призванная поддержать мобилизованных свердловчан, проходила в течение двух недель. Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и членов их семей жители и гости города приносили в павильон на улице Вайнера. Там же желающие могли записать для них новогодние видеообращения. За это время жители и гости столицы Урала передали в руки волонтеров 550 кг сладких подарков, продуктов длительного хранения, теплых вещей, средств личной гигиены. «Все будет отправлено и передано нашим ребятам, которые находятся на территории СВО, и их семьям», – рассказала «ОГ» доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович. Кроме того, в павильоне все желающие могли записать видеопоздравления тем, кто находится в зоне спецоперации. Всего было отснято свыше 50 обращений. Их объединят в общий видеоролик, чтобы показать военнослужащим.

Справка Дом добровольца в Екатеринбурге (ул. Крылова,2) работает на базе Свердловского областного медицинского колледжа и принимает гуманитарную помощь в круглосуточном режиме, телефон для справок: +7 (343) 382‒23‒77.