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Общество
10 января 2023, 17:48

На портале Госуслуг появилась функция регистрации ребенка по месту жительства

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Прописать ребенка можно по месту жительства только одного из родителей, который направит заявление. Фото: Галина Соловьева

В Минцифры РФ сообщили о запуске новой функции на портале Госуслуг, которая позволяет зарегистрировать ребенка онлайн по месту жительства. Прописку для детей оформили уже 6 тысяч семей по всей России.

Ранее зарегистрировать ребенка по месту жительства можно было в паспортном столе, МФЦ или МВД. Благодаря новой функции на портале государственных услуг посещать ведомство необязательно, свидетельство о регистрации будет отражено в личном кабинете. Документ можно распечатать самостоятельно и использовать для записи ребенка в детский сад, школу или поликлинику, оформления пособий и льгот. 

В telegram-канале Минцифры уточняется, что прописать ребенка можно по месту жительства только одного из родителей, который направит заявление.

Для подачи заявления необходимы паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка либо реквизиты актовой записи. Документы рассматриваются в течение 6 рабочих дней. По желанию бумажный вариант свидетельства о регистрации можно получить в МВД.

Областная газета Свердловской области

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