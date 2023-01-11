«Главное, чтобы они чувствовали нашу поддержку»

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина (на фото вторая справа) выразила уверенность, что женские организации региона и впредь будут активно поддерживать нуждающихся в помощи. Фото: Полина Зиновьева

Вчера из Екатеринбурга в зону спецоперации (СВО) отправился очередной гуманитарный груз, собранный региональными отделениями Союза женщин России и Комитета семей воинов Отечества. Инициативу общественников поддержала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила БАБУШКИНА. Находящиеся вдали от дома мобилизованные свердловчане получат медикаменты, теплые вещи и предметы первой необходимости.

Перед тем как грузовик с гуманитарной помощью отправился в зону СВО, рядом с ним, на парковке у здания Заксобрания, состоялось короткое импровизированное совещание с участием председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной, руководителя свердловского отделения Союза женщин России Ирины Чемезовой и активистки регионального представительства Комитета семей воинов Отечества Натальи Гусевой.

Как отметила Людмила Бабушкина, организации уже давно занимаются поддержкой находящихся на передовой военнослужащих.

– Это уже не первый отправляемый ими груз. Поддержку участников спецоперации женские организации обозначают в числе главных своих задач – и слова не расходятся с делом. Уверена, что и в дальнейшем они будут проявлять активность. Оказывать помощь всем, кто в этом нуждается, – подчеркнула председатель Заксобрания.

Большую часть груза составляет теплая одежда – сегодня именно в ней мобилизованные нуждаются в первую очередь. Также в зону СВО отправили медикаменты, предметы личной гигиены и бытовую химию.

– Главная задача нашей организации – защита женщин. Но сейчас, конечно же, мы скорректировали приоритеты и активно занимаемся поддержкой мобилизованных и их семей. Главное, чтобы они чувствовали себя защищенными, чувствовали нашу поддержку, – заявила Ирина Чемезова.

Для Натальи Гусевой поддержка мобилизованных – дело, можно сказать, личное. Ее супруг сейчас тоже находится в зоне проведения специальной операции.

– Мы все разные. У кого-то дети выросли, кто-то еще только планирует пополнение в семье, но мы все объединены одним – наши мужчины на передовой. И наша задача – быть вместе с ними, пусть и незримо. Они должны знать, что мы любим их и гордимся ими, – сказала она.

Точное место назначения и количество отправленного груза организаторы акции раскрывать не стали по соображениям безопасности.

Напомним, по итогам 2022 года Свердловская область направила в зону спецоперации около трех тысяч тонн гуманитарной помощи.