ВЦИОМ: жители Урала читают печатную прессу чаще других россиян

Больше всего людей среди читателей прессы отдают предпочтение местным или районным газетам. Фото: Павел Ворожцов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, приуроченное ко Дню российской печати, о популярности традиционной прессы. Больше всего газеты и журналы любят в Уральском федеральном округе.

Согласно исследованию, 20 % от общего количества читателей прессы живут на Урале. В целом по стране журналы и газеты читают около 14 % россиян, еще 21 % опрошенных сказали, что читали прессу раньше, но перестали. При этом около 26 % граждан старше 60 лет продолжают получать информацию из печатных изданий, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Больше всего людей среди читателей прессы отдают предпочтение местным или районным газетам — их читают около 30 %.

Чаще всего люди переставали читать прессу из-за того, что ее замещают электронные издания (в 29 % случаев). 18 % опрошенных сказали, что их отпугнул рост стоимости газет и журналов.

"Несмотря на то, что все больше жителей России предпочитают читать газеты и новости в электронном формате и, скорее всего, данный тренд продолжит нарастать, утверждать, что бумага полностью исчезнет, было бы опрометчиво. Во многих небольших населенных пунктах и районных центрах бумажная газета по-прежнему существует наравне и со своей цифровой копией, и с другими источниками информации", — поделился мнением директор по развитию ВЦИОМ-Консалтинг Даниил Ермолаев.

Всего было опрошено 1 600 человек старше 18 лет.