Организаторы Ural Music Night выиграли президентский грант почти на 2,3 млн рублей

Победителями от Свердловской области стали 56 проектов. Фото: Владимир Мартьянов

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко подвел итоги первого конкурса Фонда президентских грантов в 2023 году. Победителями от Свердловской области стали 56 проектов, включая конференцию музыкальной индустрии Ural Music Night, "Лето на заводе", "ГикКон" и "Антибуллинговый десант".

На проведение конференции Ural Music Night организаторы получат в 2023 году 2 млн 286 тыс. рублей. Фестиваль "Лето на заводе" в Сысерти выиграл 14 млн 958 тыс. рублей, фестиваль современной молодежной культуры "ГикКон" — 3 млн 690 тыс. рублей, а организаторы системы "Антибуллинговый десант", направленной на развитие в регионах сообществ для решения вопросов безопасности в детских коллективах — 2 млн 994 тыс. рублей.

На получение грантов претендовали 10 615 инициатив из 87 регионов России. Из них были отобраны 1 845 некоммерческих организаций, которые получат в сумме 4,3 млрд рублей.