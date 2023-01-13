Новая насосная станция обеспечит питьевой водой более 100 тыс. жителей Первоуральска

Пропускная способность фильтрации воды на обновленной станции в 3 раза выше показателей до модернизации. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В рамках федерального проекта "Чистая вода" в Первоуральске завершили основной комплекс работ по модернизации насосно-фильтровальной станции. Она позволит обеспечить питьевой водой свыше 100 тыс. человек.

Как отметил свердловский глава минЖКХ Николай Смирнов, пропускная способность фильтрации воды на обновленной станции в 3 раза выше показателей до модернизации.

"Это позволяет увеличить резервы надежности водоснабжения и улучшить качество поставляемого ресурса из Верхне-Шайтанского водохранилища Первоуральска. Здесь применены современные технологии ультрафильтрации, которые не имеют аналогов в Свердловской области", — добавил министр.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В 2019 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэру Первоуральска Игорю Кабцу проработать проекты модернизации насосно-фильтровальной станции Верхне-Шайтанского водохранилища. Позже правительство региона выделило 282,3 млн рублей на реализацию этого проекта. Общая стоимость инвестпроекта составила 630,5 млн рублей.

В рамках обновления станции был заменен 1,8‑километровый участок магистрального водовода от насосной станции второго подъема до станции третьего подъема Верхне-Шайтанского водохранилища.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Как напоминают в департаменте информполитики Свердловской области, Евгений Куйвашев уделяет особое внимание вопросам обеспечения жителей региона качественной питьевой водой. Только в 2022 году было завершено строительство системы водоснабжения в Кушве, запущены новые станции водоподготовки в селах Покровское и Колчедан Каменского ГО, а также в селах Волковское и Гарашкинское Богдановичского ГО. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации инвестпроектов по ремонту станции обезжелезивания вод в Сухом Логу и реконструкции системы водоснабжения поселка Буланаш Артемовского района.

В 2023 году планируется модернизация станций водоподготовки в селе Чернокоровское Богдановичского ГО, Ивделе, пгт Мартюш, в селе Мугай Махневского МО, в ЗАТО Свободный, а также установка модульной станции на водозаборных очистных сооружениях в Новой Ляле.