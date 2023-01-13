Полсотни полезных дел

Проект «Мы рядом» поможет семьям участников специальной военной операции. Фото: Павел Ворожцов

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей КИРИЕНКО подвел итоги первого конкурса Фонда президентских грантов в 2023 году. Победителями от Свердловской области стали 56 проектов, направленных на поддержку молодежи, охрану здоровья, семьи, детства, а также на проведение мероприятий в сфере культуры. В их числе – фестиваль «Лето на заводе» в Сысерти, Международный книжный фестиваль «Красная строка», «ГикКон», «Антибуллинговый десант».

«Пеликан» поможет

На проекты Среднего Урала из президентского фонда будет выделено порядка 136,5 миллиона рублей. А с учетом софинансирования – более 265 миллионов рублей. Большинство некоммерческих организаций (НКО) получат на реализацию проектов от нескольких сотен тысяч до трех миллионов рублей.

В первую очередь поддержку Фонда президентских грантов получили региональные проекты.

К примеру, проект «Кухня добрых блюд» предполагает открытие в Екатеринбурге пищевого цеха по производству благотворительных обедов, а «Антибуллинговый десант» направлен на создание в регионе сообществ, ориентированных на решение вопросов безопасности в детских коллективах.

«Мы рядом» – это еще один новый региональный проект, который получит поддержку Фонда президентских грантов. Его инициатор – свердловская организация социализации и реабилитации детей «Пеликан» – планирует направить более 2 миллионов рублей на оказание социально-психологической помощи семьям свердловчан, призванных на военную службу по мобилизации.

– Когда началась специальная военная операция, частичная мобилизация, стало понятно, что семьи уральцев, находящихся в зоне боевых действий, нуждаются в поддержке. Так родилась идея проекта «Мы – рядом». Рады, что ее оценили в Фонде президентских грантов, и у нас появилась возможность помочь тем, кто ждет своих родных с передовой, – рассказала директор «Пеликана» Зоя Глухих.

По подсчетам специалистов «Пеликана» в группе риска около 20 тысяч членов семей свердловчан. На первом этапе предполагается помочь 118 семьям. Психологическая помощь предполагает проведение групповых тренингов для взрослых и психолого-педагогические занятия с детьми в возрасте 6–12 лет.

Также в ходе проекта проведут обучающие семинары, 75 специалистов будут обучены владению методами психотерапии и коррекции. Впоследствии они смогут помочь семьям, чьи родные находятся в зоне боевых действий, справиться с тревожными состояниями, вызванными резкими переменами в их жизни.

Планируется, что с проектом будут сотрудничать Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, Уральский государственный медицинский университет, профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского, другие организации.

Справка Фонд президентских грантов является единым оператором государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций в Российской Федерации с 3 апреля 2017 года. Фонд на конкурсной основе выделяет гранты Президента Российской Федерации на реализацию социально значимых проектов некоммерческих неправительственных организаций и способствует развитию сектора таких организаций, благотворительности, добровольчества, в том числе через софинансирование поддержки общественных инициатив, оказываемой органами исполнительной власти субъектов РФ (региональными операторами). Фонд принимает проекты на конкурсы два раза в год: с 1 февраля по 15 марта и с 1 сентября по 16 октября. В 2022 году победителями первого конкурса Фонда президентских грантов стали 49 НКО, которые получили грантовую поддержку на общую сумму 81,7 миллиона рублей. Победителями второго конкурса 2022 года стали 48 проектов из Свердловской области. В регион они привлекли 96,6 миллиона рублей.

Книжному фестивалю быть!

Один из самых больших грантов – 13,9 миллиона рублей – достался культурному проекту. Это новый Международный книжный фестиваль «Красная строка», который впервые пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года, в рамках празднования 300-летия города. Его инициатором является продюсер, основатель и руководитель Уральской ночи музыки Евгений Горенбург.

«В феврале 2021 года в наш продюсерский центр «Лад» приехали представители Шанхайской книжной ярмарки. Они рассказали, что все самые крупные книжные ярмарки проходят в основном в Санкт-Петербурге и Москве, что очень неудобно ни им, ни значительной части россиян. Скажу по-честному, сначала мы отказались, потому что мне еще есть чем заниматься в этой жизни. Но идея запала в голову», – рассказывал Евгений Горенбург, презентуя проект в конце декабря в креативном кластере «Домна».

Директор Ural Music Night Евгений Горенбург в декабре 2022 года представил свой новый проект Международной книжной ярмарки «Красная строка». Фото: Пресс-служба креативного кластера «Домна»

Участниками «Красной строки» станут порядка 100 издательств, 70 экспертов и более 50 популярных авторов, среди которых Алексей Иванов, Роман Сенчин, Евгений Водолазкин и другие. Мероприятия фестиваля пройдут в библиотеках, книжных магазинах, креативных пространствах, музеях, а основной площадкой станет Исторический сквер города. Кроме того, на «Красной строке» состоится профессиональная выставка полиграфических технологий, на которой издатели смогут познакомиться с оборудованием и продукцией для издания книг от отечественных предприятий, также участники обсудят современные проблемы книгопечатания и импортозамещения. Организаторы ожидают, что фестиваль посетят примерно 50 тысяч человек. В целом, с учетом привлечения дополнительных средств, проект оценивается в 30,8 миллиона рублей.

Еще больше гостей

Сысертский проект «Лето на заводе» получил самый крупный грант – более 14,9 миллиона рублей. Фестиваль с одноименным названием впервые прошел при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2020 году. После презентации этого проекта Президенту России Владимиру Путину была запущена федеральная программа Rurban Creative Lab, призванная тиражировать практику оживления заброшенных промзон.

Проект, который направлен на сохранение, популяризацию и развитие старинного завода Турчаниновых-Соломирских и окружающей его территории, уже не первый раз становится победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Креативный директор проекта «Лето на заводе» Илья Орлов-Бунин рассказал «ОГ» о ежегодном фестивале, который проводится на территории старинного предприятия. Впервые он прошел в 2020 году. Заброшенную территорию завода очистили от мусора, создали минимальную инфраструктуру, привлекли первых резидентов и реализовали масштабную культурно-досуговую программу.

– На восстановление завода по самым скромным подсчетам потребуется два миллиарда рублей. Сразу это не осилить. Поэтому решили двигаться к цели поэтапно, постепенно осваивая и облагораживая территорию. Нужно было привлечь внимание людей, волонтеров, бизнесменов, инвесторов – так родилась идея фестиваля «Лето на заводе», – рассказал Илья Орлов-Бунин.

Проект «Лето на заводе» получил самый крупный грант – более 14,9 миллиона рублей. Фото: предоставлено командой проекта «Лето на заводе»

По словам креативного директора проекта, в 2022 году, в дни фестиваля, завод посетило 40 тысяч человек, а за все лето 2022 примерно 100 тысяч, и это при том, что население Сысерти составляет всего 20 тысяч человек.

Популярность фестиваля давно вышла не только за границы Сысерти, но и области. Постепенно увеличивается и его площадка – за счет благоустройства территории вокруг завода. Фестиваль стал драйвером роста для предпринимателей.

В 2022 году проект экспериментально «вышел» в исторический центр города, где состоялся карнавал на воде и другие знаковые мероприятия. В этом году появился зимний вариант «Лета на заводе» – фестиваль «Переборщи». Он стартовал в новогодние каникулы и продолжается до сих пор. После отдыха на свежем воздухе людям предлагают различные супы. На традиционный летний фестиваль организаторы надеются привлечь в Сысерть еще больше гостей.

Всего на реализацию проекта в этом году с учетом привлечения дополнительных средств авторы проекта планируют потратить свыше 47 миллионов рублей.

Больше, чем в прошлом году Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента РФ некоммерческим организациям на развитие гражданского общества принял решение о распределении грантов между субъектами Российской Федерации в 2023 году. На официальном сайте Фонда опубликован перечень регионов, между которыми распределены 2 млрд рублей. Свердловская область из этой суммы получит 32 157 159 рублей. Это больше, чем в прошлом году почти на три млн рублей. Конкурсы на предоставление субсидий некоммерческим организациям в рамках программы софинансирования будут проводиться в течение года.