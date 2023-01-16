В 16 свердловских муниципалитетах ожидаются перерывы в телевещании

Технические работы будут проводиться с 16 по 26 января. Фото: Алексей Кунилов

Российская телевизионная и радиовещательная сеть сообщает, что на передающих станциях в Свердловской области будут проводиться плановые технические работы. Перерывы в телевещании ожидаются в 16 муниципалитетах.

"На телебашнях Свердловского филиала РТРС в январе проходят профилактические работы, которые требуют отключения передающего оборудования. В эфире будут отсутствовать цифровые программы пакетов РТРС-1 и РТРС-2", — пояснил директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов.

Он также добавил, что все отключения согласованы с телерадиокомпаниями.

Отметим, что в пакет РТРС-1 входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". В пакете РТРС-2 — "Рен ТВ", СТС, ТНТ, "Спас ТВ", "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "Мир", "Муз ТВ".

Технические работы будут проводиться в период с 16 по 26 января, сообщили в пресс-службе Свердловского филиала РТРС. Полный график отключений: