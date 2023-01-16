Свердловской области выделят на модернизацию ветхой инфраструктуры ЖКХ почти 5 млрд рублей

Средства выделяются на проекты, которые будут реализованы в течение двух лет. Фото: Павел Ворожцов

Средний Урал получит почти 5 млрд рублей на модернизацию ветхой инфраструктуры ЖКХ до 2025 года. Деньги будут выделены в рамках Президентской программы, которую Владимир Путин анонсировал на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.

Федеральные власти одобрили заявку, подписанную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Средства выделяются на проекты, которые будут реализованы в течение двух лет. В 2023 году на эти цели Средний Урал получит 1,17 млрд рублей, а в 2024 году — 3,7 млрд рублей.

"Деньги будут направлены на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе централизованной ливневой системы. Мы подготовили список самых актуальных запросов в сфере ЖКХ, его сейчас рассматривают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и в "Фонде развития территорий", — рассказал глава минЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В региональном департаменте информполитики напоминают, что Евгений Куйвашев и свердловское правительство уделяют большое внимание повышению качества работы жилищно-коммунального комплекса и его технической модернизации. На обновление объектов ЖКХ в Свердловской области в 2022 году было выделено 4,2 млрд рублей. Это позволило обеспечить теплоснабжением 1,4 тыс. свердловчан, качественным водоснабжением 3,5 тыс. человек, а также улучшить качество услуг водоотведения для 59 тыс. уральцев.

Крупные проекты 2022 года в сфере ЖКХ — завершение строительства трех газовых котельных общей мощностью 5,7 МВт в селах Покровское, Нижнеиргинское и поселке Зыряновский, ввод в эксплуатацию очистных сооружений в Нижней Салде, Красноуральске и Слободо-Туринском сельском поселении.