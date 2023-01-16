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Общество
16 января 2023, 21:19

Средний Урал присоединился к Всероссийской акции МВД "Студенческий десант"

Студенческий десант

В рамках мероприятия студентам расскажут о создании ГИБДД, познакомят с вооружением, устройствами и техникой, которыми пользуются сотрудники Госавтоинспекции. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Свердловская Госавтоинспекция присоединилась к Всероссийской профилактической акции "Студенческий десант". В рамках мероприятия студентам расскажут о создании ГИБДД, а также познакомят с вооружением, устройствами и техникой, которыми пользуются сотрудники.

Студенты екатеринбургских вузов уже побывали на одной из таких экскурсий. В музее свердловской Госавтоинспекции молодым людям рассказали об истории службы, ветеранах, которые внесли большой вклад в развитие ГИБДД на Среднем Урале, провели презентацию патрульного транспорта и вооружения. Также студентам продемонстрировали принцип работы новейшей системы "Паутина" по пресечению нарушений правил дорожного движения.

В Госавтоинспекции отметили, что студенты с энтузиазмом принимают участие в волонтерской работе по пропаганде и обеспечению безопасности дорожного движения.

"Студенты Ирбитского мотоциклетного техникума Никита Глухов и Максим Чусовитин вышли в рейд вместе с сотрудниками ГИБДД. Молодые люди следили за дорожным движением, вели разъяснительную работу с пешеходами и автомобилистами, ребятам представилась возможность понаблюдать за работой сотрудников Госавтоинспекции", — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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