Евгений Куйвашев вручил награды лауреатам конкурса "Достояние Среднего Урала"

В честь торжественного события глава региона поставил оттиск памятного почтового штемпеля "Достояние Среднего Урала" на почтовый конверт. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В День образования Свердловской области, 17 января, прошла первая торжественная церемония награждения лауреатов конкурса "Достояние Среднего Урала", в которой принял участие губернатор Евгений Куйвашев. Почетный статус получили пять объектов.

В церемонии также принимали участие председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, директор макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселев и председатель совета ветеранов УВЗ Георгий Бедрик.

"Свердловская область — индустриальный, деловой, научный центр России. Это территория сильных, умных, талантливых людей, умеющих преодолевать трудности и воплощать в жизнь самые амбициозные планы. Именно благодаря уральцам область всегда достойно справляется с любыми вызовами и продолжает уверенно идти вперед. Сегодня мы с вами собрались, чтобы впервые объявить победителей конкурса "Достояние Среднего Урала". Считаю, что это отличный способ сохранить традиции, историческое и культурное наследие нашего региона", — обратился губернатор к участникам церемонии.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В открытом голосовании в этом году одержали победу Уралвагонзавод, Ирбитская ярмарка, Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. Самойлова, колокольный завод "Пятков и К", а также трамвай города Волчанска.

Евгений Куйвашев и Александр Левин вручили представителям пяти лидеров стелу "Достояние Среднего Урала" и диплом. Также в честь торжественного события глава региона поставил оттиск памятного почтового штемпеля "Достояние Среднего Урала" на почтовый конверт, посвященный 85-летию НПК "Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержинского".

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, на специальном штемпеле изображены Уральские горы и надпись "Достояние Среднего Урала". Штемпель будет храниться в центральном почтовом отделении Екатеринбурга на протяжении пяти лет для гашения почтовой продукции в честь лауреатов общественного статуса "Достояние Среднего Урала".

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Александр Левин напомнил, что проект конкурса был представлен ровно год назад. Тогда же начался сбор заявок на участие. Из 104 предложенных достопримечательностей отобрали только 15. Председатель Общественной палаты подчеркнул, что уже 1 февраля начнется новый сбор заявок на присвоение звания "Достояние Среднего Урала".

Видео: Центр управления регионом Свердловской области.