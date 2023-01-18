На Среднем Урале выбрали лучшие социальные проекты 2022 года

В число лидеров вошел первый инклюзивный клуб боевых искусств DOJO N1, который основал двукратный чемпион мира по карате Марсель Мансуров. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года", по которому определили победителей в 10 номинациях. Среди них — инклюзивный клуб боевых искусств, санаторий для пожилых людей и детские центры творчества.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, было подано 32 заявки на участие от соцпредпринимателей из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Полевского, Арамиля, Алапаевска, Каменска-Уральского, Новоуральска и Березовского. 10 победителей регионального этапа будут участвовать в федеральном этапе конкурса.

Например, в число лидеров вошел первый инклюзивный клуб боевых искусств DOJO N1, который основал двукратный чемпион мира по карате Марсель Мансуров.

"В нашей школе ребята занимаются танцами, боевыми искусствами, и примерно 30% — это особые дети. Мы создали такие условия, что ребята с ДЦП, синдромом Дауна, расстройством аутичного спектра, незрячие, слабослышащие и с другими заболеваниями тренируются и соревнуются вместе со всеми. И мы видим, как это помогает этим ребятам социализироваться. Когда одноклассники мальчика, который с трудом ходит, узнают, что он дрался на соревнованиях и победил, это помогает в установке более комфортного контакта", — рассказал основатель клуба.

Также одним из победителей конкурса стал проект профилактики и реабилитации нарушений когнитивных функций у пожилых людей санатория-пансионата "Вигор". Директор учреждения Сергей Перевалов отметил, что проект был запущен в 2020 году. Одно из основных отличий пансионата "Вигор" от домов престарелых — высокий уровень комфорта.

"Пожилые люди у нас занимаются нейробикой, работают с психологом, ходят на гидротерапию. В пансионате есть кинозал, мастерские, фитобар и даже "казино". Кроме того, на базе пищеблока "Вигора" организован кейтеринг для пенсионеров, здесь мы готовим для жителей Полевского, которые нуждаются в уходе", — добавил Сергей Перевалов.

В число победителей конкурса также вошли:

Коррекционно-развивающий центр для детей "Глаголики" из Верхней Пышмы;

Проект "Детей чужих не бывает — их улыбки нас окрыляют";

Инклюзивные экскурсионные программы этнографического центра истории казачества "Арамильская слобода";

Проект "Культурное наследие детям";

Детский центр творчества и развития "7 нот";

Школа социальных инициатив Каменск-Уральского ГО;

Инновационные технические средства реабилитации "Я МОГУ!";

Ресурсный центр "Русский дом в Алапаевске".

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в конкурсе могут принимать участие малые и средние компании, которые находятся в реестре социальных предприятий. Получить соответствующий статус можно, подав заявление в региональное министерство инвестиций и развития. Соцпредприятия также ежегодно могут претендовать на гранты от 100 до 500 тысяч рублей.