За 10 лет новые квартиры по губернаторской программе бесплатно получили 9 тыс. свердловских детей-сирот

Больше всего квартир получили дети-сироты в Верхней Пышме — 140 человек. Фото: Павел Ворожцов

За 10 лет с начала реализации в Свердловской области программы по обеспечению детей-сирот жильем, которую утвердил губернатор Евгений Куйвашев, новые квартиры бесплатно получили более 9 тыс. человек. В сумме на эти цели из федерального и регионального бюджетов было направлено более 14 млрд рублей.

Только в 2022 году квартиры бесплатно получили 900 свердловских детей-сирот из 41 муниципалитета. Фонд жилищного строительства Свердловской области направил на покупку квартир 2 млрд рублей. В основном это жилье в новых домах, построенных специально для льготных категорий граждан.

Больше всего квартир получили дети-сироты в Верхней Пышме — 140 человек. В Екатеринбурге новоселье в 2022 году отметили 110 человек. В Североуральске за последний год для детей-сирот была построена рекордная для города 81 квартира. Рекордное количество новоселов также зафиксировано в Сысертском ГО, где был построен дом на 80 квартир, и в Верхней Синячихе — дом с таким же числом новых квартир для детей-сирот. В Серове ключи от жилья бесплатно получили еще 72 человека, а в Невьянском районе — 70 местных жителей.

Договоры найма специализированных жилых помещений на новые квартиры также подписали дети-сироты Камышлова, Красноуральска, Красноуфимска и других муниципалитетов Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.

"В нашем регионе особенностью реализации государственной программы является то, что детям-сиротам предоставляется только новое жилье. В нем имеется все необходимое, и оно полностью готово к заселению", — отметила директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева.