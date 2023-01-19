В Кольцово таможенники обнаружили у пассажира позолоченный автомат АК-74М

Стоимость "сувенира" таможенники оценили примерно в 500 тыс. рублей. Фото: пресс-служба УТУ

В международном аэропорту Кольцово таможенники обнаружили в багаже у пассажира, вылетающего в Ташкент, позолоченный автомат АК-74М калибра 7,62 мм. Россиянин пытался пронести подарочный кейс с оружием через "зеленый" коридор.

Стоимость "сувенира" таможенники оценили примерно в 500 тыс. рублей.

"Автомат был изготовлен в 1974 году. Ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин покрыты позолотой с узором, а приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. По нижней части ствола имеются несколько просверленных отверстий", — рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Мужчина, перевозивший автомат, пояснил, что это списанное оружие, украшенное златоустовскими мастерами. Оружие россиянин вез своему давнему другу в подарок.

Изделие было передано специалистам для установления возможности трансформировать автомат в боевое состояние.