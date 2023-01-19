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19 января 2023, 18:12

Евгений Куйвашев посетил святочную ярмарку и Дом народных промыслов в Верхотурье

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев посетил святочную ярмарку. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Верхотурье побывал на святочной ярмарке в Актайском скиту Свято-Николаевского монастыря, познакомился с работами мастеров Дома народных художественных промыслов и ремесел. Также глава региона поставил задачи по развитию города.

«С участием благотворителей в Верхотурье продолжается ремонт храмов, восстанавливаются музеи. Город набрал мощный туристический потенциал. Уверен, что изменение графика и маршрута передвижения "Ласточек", которые уже завтра пойдут из Екатеринбурга через северные города до станции Бокситы, привлечет еще больше паломников и путешественников не только в Верхотурье, но и в другие северные территории области. Отдельно хочу отметить активность и инициативность верхотурцев, искреннюю заинтересованность в судьбе родного города. Важно прислушиваться к их мнению, всячески поддерживать людей в желании направлять силу и энергию на позитивные преобразования. Еще раз подчеркну — именно этот принцип должен лежать в основе нашей совместной работы по развитию Верхотурья и других муниципалитетов области», — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что еще есть над чем работать, нужно повышать инвестиционную привлекательность города, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, переселять людей из аварийного жилья. 

Кроме того, губернатор посмотрел, как работает святочная ярмарка, по традиции развернувшаяся в скиту Свято-Николаевского монастыря. И здесь же окунулся в крещенскую купель.

Областная газета Свердловской области

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