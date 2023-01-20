«Пусть это станет добрым примером»

Вероника (на фото справа) получила в подарок от Николая Смирнова планшет, а ее младшая сестра Владислава – настольную игру. Фото: Павел Ворожцов

Вчера глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай СМИРНОВ в рамках Всероссийского благотворительного проекта «Ёлка желаний» исполнил мечту юной жительницы Екатеринбурга. 12-летняя Вероника получила из рук министра планшет, который поможет ей в развитии творческих навыков. Не осталась без внимания и младшая сестра Вероники Владислава. Ей подарили настольную игру.

Встречи с министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым 12-летняя Вероника и ее 9-летняя сестра Владислава ждали с большим нетерпением. Воспитывающая их бабушка, Марина Брыжахина, рассказала, что накануне девочки старательно заучивали его имя и отчество. Из-за врожденных особенностей им трудно запоминать сложные имена и названия, проблемы возникают и с освоением учебного текстового материала.

– Мы вместе стараемся преодолевать эти трудности. Девочки участвуют в различных развивающих проектах. Вероника в этом году начала заниматься рисованием с педагогом, также она изучает уральскую народную роспись, недавно начала осваивать гитару. Конечно же, ищет любые возможности посмотреть в Интернете какие-то мастер-классы по рисунку, послушать гитарные партии. Для этого ей, в общем-то, и нужен свой собственный гаджет, – пояснила бабушка сестер.

Сестры встретились с министром в здании, где работает правительство Свердловской области. Веронике Николай Смирнов подарил электронный планшет, что стало для девочки настоящим сюрпризом.

«У меня был только телефон. А сейчас еще и планшет. Первым делом скачаю приложение с аккордами. Не ожидала получить такой подарок! Ощущение у меня такое, что я могу только улыбаться. И рот у меня сейчас, наверное, из-за этого до ушей!» – говорит Вероника.

Владислава получила в подарок развивающую настольную игру и тут же принялась разглядывать содержимое коробки. Видно было, что подарок по душе и ей.

Николай Смирнов пожелал Веронике и Владиславе, чтобы сбылись все их мечты, и не только новогодние. Корреспонденту «ОГ» министр признался, что каждый раз, вручая подарки, вспоминает о своей четырехлетней внучке.

«Хочется сделать приятное загадавшим новогодние желания детям. Надеюсь, эти праздничные сюрпризы станут для них добрым примером, и потом, уже повзрослев, они тоже начнут делать подарки другим людям, – сказал Николай Смирнов.

Справка «Ёлка желаний» – всероссийская акция, призванная исполнять новогодние мечты детей и пожилых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Впервые ее провели в 2018 году. Стать участниками проекта могут дети с ограниченными возможностями здоровья, люди с инвалидностью от 60 лет, дети и пожилые с состоянием здоровья, угрожающим жизни, а также дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, а с недавнего времени также дети участников спецоперации, беженцев и жителей новых регионов России. Для этого им нужно заполнить анкету на сайте елкажеланий.рф. Стать «Дедом Морозом» для мечтателей может любой желающий. В акции «Ёлка желаний» традиционно участие принимают представители органов власти Свердловской области.