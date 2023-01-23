Евгений Куйвашев присудил губернаторские премии молодым ученым Свердловской области

Губернатор присудил премии молодым ученым. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава региона подписал указ о присуждении губернаторских премий молодым ученым в 22 номинациях. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Наука и университеты».

За вклад в развитие науки молодые люди до 35 лет получат по 200 тысяч рублей. Как сообщает департамент информационной политики, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин отметил важность внимания к науке, уделяемого губернатором: в нашем регионе одни из самых серьезных мер поддержки молодых ученых.

"За несколько лет суммарно выплачено премий на сумму свыше 51,5 миллиона рублей. Большая часть поддержанных проектов уже нашли свое практическое применение. От этих инновационных решений во многом зависит технологический суверенитет нашей страны, снижение зависимости от импорта и рост экономики региона", — сказал Сергей Пересторонин.

По итогам 2022 года на конкурс поступило 88 работ от вузов Свердловской области и институтов УрО РАН. Больше всего проектов направил Уральский федеральный университет — 23 работы.

Церемония вручения дипломов состоится 9 февраля в Уральском федеральном университете.

Отметим, конкурс проводится в Свердловской области с 2004 года и направлен на поддержку талантливой молодежи и популяризацию научной деятельности. За это время победителями стали 349 молодых ученых.