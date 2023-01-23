Евгений Куйвашев присудил губернаторские премии молодым ученым Свердловской области

Глава региона подписал указ о присуждении губернаторских премий молодым ученым в 22 номинациях. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Наука и университеты».
За вклад в развитие науки молодые люди до 35 лет получат по 200 тысяч рублей. Как сообщает департамент информационной политики, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин отметил важность внимания к науке, уделяемого губернатором: в нашем регионе одни из самых серьезных мер поддержки молодых ученых.
"За несколько лет суммарно выплачено премий на сумму свыше 51,5 миллиона рублей. Большая часть поддержанных проектов уже нашли свое практическое применение. От этих инновационных решений во многом зависит технологический суверенитет нашей страны, снижение зависимости от импорта и рост экономики региона", — сказал Сергей Пересторонин.
По итогам 2022 года на конкурс поступило 88 работ от вузов Свердловской области и институтов УрО РАН. Больше всего проектов направил Уральский федеральный университет — 23 работы.
Церемония вручения дипломов состоится 9 февраля в Уральском федеральном университете.
Отметим, конкурс проводится в Свердловской области с 2004 года и направлен на поддержку талантливой молодежи и популяризацию научной деятельности. За это время победителями стали 349 молодых ученых.
В этом году премии губернатора Свердловской области присуждены в следующих номинациях:
1. "За лучшую работу в области математики" — Огородникову Юрию Юрьевичу;
2. "За лучшую работу в области механики, машиноведения и машиностроения" — Петровой Светлане Валерьевне;
3. "За лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и систем управления" — Летавину Денису Александровичу;
4. "За лучшую работу в области электрофизики и энергетики" — Жидкову Ивану Сергеевичу;
5. "За лучшую работу в области теоретической физики" — Кочурину Евгению Александровичу;
6. "За лучшую работу в области экспериментальной физики" — Коробейникову Игорю Витальевичу;
7. "За лучшую работу в области технических наук" — Щаповой Елизавете Андреевне;
8. "За лучшую работу в области инженерных наук" — Абашеву Ринату Мансуровичу;
9. "За лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии" — Эльтерману Владимиру Александровичу;
10. "За лучшую работу в области неорганической и органической химии" — Захарову Дмитрию Михайловичу;
11. "За лучшую работу в области металлургии и металловедения" — Тимофееву Константину Леонидовичу;
12. "За лучшую работу в области общей биологии" — Берзину Дмитрию Леонидовичу;
13. "За лучшую работу в области охраны природы и воспроизводства биологических ресурсов" — Шималиной Надежде Сергеевне;
14. "За лучшую работу в области наук о Земле" — Бирюлину Сергею Викторовичу;
15. "За лучшую работу в области охраны окружающей среды и рационального природопользования" — Белозеровой Анастасии Анатольевне;
16. "За лучшую работу в области физиологии" — Черемохину Дмитрию Андреевичу;
17. "За лучшую работу в области медицины" — Филипповой Екатерине Сергеевне;
18. "За лучшую работу в области педагогических и психологических наук" — Бычковой Екатерине Юрьевне;
19. "За лучшую работу в области гуманитарных наук" — Зыкину Ивану Валерьевичу;
20. "За лучшую работу в области экономики" — Барыбиной Анне Зинуровне;
21. "За лучшую работу в области сельскохозяйственных наук" — Кондратенко Илье Сергеевичу;
22. "За лучшую работу в области юриспруденции" — Харинову Илье Николаевичу.