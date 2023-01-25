До кампуса деревней побудут

Общаясь с Евгением Куйвашевым, студенты высоко оценили комфортность общежитий будущего кампуса УрФУ. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ вчера принял участие в открытии новых современных студенческих общежитий, построенных в микрорайоне Новокольцовский. В августе этого года они станут важной частью Деревни международного фестиваля университетского спорта, где разместятся участники игр. А затем войдут в инфраструктуру создаваемого здесь же нового кампуса Уральского федерального университета (УрФУ), где студенты будут жить, учиться, работать и отдыхать.

Первые два корпуса общежитий в Деревне международного фестиваля студенческого спорта готовы принять спортсменов. Во время игр здесь разместятся 3,4 тысячи гостей региона. В общежитиях создан максимум условий для комфортного проживания. Всего на 11 гектарах в центральной части Деревни будет построено пять корпусов, рассчитанных в общей сложности на 8,5 тысячи мест. Работы планируется завершить в апреле, говорят представители компании-застройщика.

– После завершения строительства все пять общежитий будут переданы УрФУ. Здесь будет комфортно жить. Буквально вчера мы на федеральном уровне обсуждали следующий этап строительства кампуса – самих учебных корпусов. Здесь ребята будут учиться, получать знания, отдыхать, заниматься спортом, работать потом. Специальное зонирование района таково, что в нем предполагается строительство нескольких технопарков, где студенты могут, уже начиная со старших курсов, получать на практике знания и работать, – заявил вчера на открытии первых корпусов Евгений Куйвашев.

Ввод в эксплуатацию новых общежитий – это еще один шаг на пути к созданию в Свердловской области уникальной студенческой инфраструктуры и на пути к преобразованию Екатеринбурга в настоящую студенческую столицу России, о чем неоднократно заявлял глава региона.

Губернатор прошел по общежитиям и пообщался со студентами УрФУ, приехавшими посмотреть на свое будущее жилье. Они заедут сюда осенью, после окончания фестиваля. Студенты третьего курса химико-технологического факультета Михаил Харитонов и Кирилл Бурмистров рассказали губернатору, что с нетерпением ждут переезда:

– Эта комната – 18 квадратных метров – почти вдвое больше той, в какой мы живем сейчас, – говорит Михаил. – Плюс свои туалет, душевая кабинка и кухня, где есть и холодильник, и микроволновка. Очень удобно.

Помимо общежитий, к фестивалю университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года, в микрорайоне Новокольцовский возводятся общественный и медицинский центры, тренировочное поле с беговыми дорожками. Достраивается Дворец водных видов спорта. Все это станет на время фестиваля спортивной Деревней. Вчера Евгений Куйвашев проинспектировал ход работ в водном дворце и в общественном центре.

После окончания игр на прилегающей к Деревне территории начнется реализация проекта по созданию инфраструктуры для 7700 студентов IT-направлений, а также будущих экономистов, управленцев и лицеистов специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ. Это станет следующим этапом создания здесь студенческого кампуса мирового уровня и становления Екатеринбурга как студенческий столицы России. Кстати, именно «Кампус» называется уникальная программа поддержки студентов, разработанная по инициативе свердловского губернатора, которая стартует уже в этом году.

Важно Строительство микрорайона, где разместилась Деревня международного фестиваля студенческого спорта, а позднее будет создан кампус УрФУ, который должен стать новым местом притяжения уральской столицы, стало возможным благодаря инициативе Евгения Куйвашева. Губернатор достиг договоренности с федеральными властями о выделении инфраструктурного кредита на возведение инженерных, транспортных и коммунальных объектов. К настоящему времени завершена значительная часть работ. Реконструирован Новосинарский бульвар от Сибирского тракта до ЭКСПО-бульвара и идет строительство ЭКСПО-бульвара от улицы Универсиады до автодороги Екатеринбург – Кольцово. Снабжать электроэнергией новый микрорайон и кампус УрФУ будет новая высокотехнологичная подстанция «Новокольцовская». Также уже запущена в работу самая большая автоматизированная котельная Екатеринбурга, которая обеспечит теплом и горячей водой все жилые и социальные объекты строящегося микрорайона Новокольцовский. В настоящее время власти рассматривают несколько вариантов организации маршрутов общественного транспорта, чтобы обеспечить связь микрорайона с центром города. В том числе – создание центрального пассажирского кольца городской электрички.

Кстати Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге летом этого года. В играх примут участие 5 тысяч спортсменов, которые будут соревноваться в 18 дисциплинах. Он заменит Универсиаду-2023, проведение которой отложила Международная федерация университетского спорта (FISU).