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Общество
1 февраля 2023, 12:22

В Екатеринбурге ветеринарные врачи спасают замерзшего ежика

  Марина Сапожникова
Африканский ежик

У ежика отморожены три лапы. Фото: Центр реабилитации животных УрГАУ

Животное нашли в подъезде многоэтажного дома, у него сильно обморожены лапки.

Выяснилось, что это африканский еж, который не живет в дикой природе, скорее всего, его выбросили люди. Как сообщили в Центре реабилитации животных (ЦРЖ) Уральского государственного аграрного университета, сейчас ежик проходит курс лечения. Ему обрабатывают лапки, ставят антибиотики и обезболивающие препараты. Скоро пациента должен будет осмотреть доктор, специализирующийся на экзотических животных.

"Прогноз пока осторожный, процесс восстановления небыстрый. Лечимся", — сообщили в ЦРЖ.

Видео: Центр реабилитации животных УрГАУ.

После восстановления и реабилитации ежику будут подыскивать новый дом.

Ранее "Областная газета" сообщала, что Центр реабилитации животных УрГАУ получил более 100 кг подарков для своих питомцев.

Областная газета Свердловской области

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