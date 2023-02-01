В Екатеринбурге ветеринарные врачи спасают замерзшего ежика

У ежика отморожены три лапы. Фото: Центр реабилитации животных УрГАУ

Животное нашли в подъезде многоэтажного дома, у него сильно обморожены лапки.

Выяснилось, что это африканский еж, который не живет в дикой природе, скорее всего, его выбросили люди. Как сообщили в Центре реабилитации животных (ЦРЖ) Уральского государственного аграрного университета, сейчас ежик проходит курс лечения. Ему обрабатывают лапки, ставят антибиотики и обезболивающие препараты. Скоро пациента должен будет осмотреть доктор, специализирующийся на экзотических животных.

"Прогноз пока осторожный, процесс восстановления небыстрый. Лечимся", — сообщили в ЦРЖ.

Видео: Центр реабилитации животных УрГАУ.

После восстановления и реабилитации ежику будут подыскивать новый дом.

Ранее "Областная газета" сообщала, что Центр реабилитации животных УрГАУ получил более 100 кг подарков для своих питомцев.