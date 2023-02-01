Профсоюзные активисты Свердловской области получили награды губернатора

Федерация профсоюзов Свердловской области стала третьей по численности в России. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В честь празднования 105-летия Федерации профсоюзов Свердловской области 1 февраля состоялось награждение профсоюзных активистов. Им вручили грамоты и благодарственные письма губернатора региона, Заксобрания и мэра Екатеринбурга и другие награды.

Как напомнили в областном департаменте информполитики, указом губернатора в Свердловской области был установлен День образования профсоюзного движения, который отмечается 1 февраля. Почетные награды от имени Евгения Куйвашева активистам вручил вице-губернатор Олег Чемезов.

"Сегодня Федерация профсоюзов Свердловской области одна из самых мощных и влиятельных организаций в стране. Мы гордимся, что в регионе создано эффективное взаимодействие, мы всегда отзываемся на предложения профсоюзов, которые касаются повышения качества условий труда, качества жизни", — сказал Олег Чемезов.

Ранее глава региона подписал указ о награждении председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Андрея Ветлужских знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени.

"Из года в год профсоюзный актив помогает людям труда добиваться достойной заработной платы, социальных гарантий и безопасных условий труда. Свердловская область играет огромную роль в жизни нашей страны — это опорный край державы, за всеми победами и достижениями стоят трудовые коллективы", — сказал Андрей Ветлужских.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Также активистов поздравили заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Борис Кириллов, первый зампредседателя Заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, руководитель Госинспекции труда в Свердловской области Федор Кравцов и начальник СвЖД Иван Колесников.