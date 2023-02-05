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Общество
5 февраля 2023, 18:02

Титул "Миссис Вселенная" впервые в истории конкурса завоевала россиянка

Участницы конкурса красоты

Финал конкурса проходил в Болгарии. Фото: Галина Соловьева

Победительницей международного конкурса красоты "Миссис Вселенная — 2022" стала 34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова. В этом году финал состязания проходил в столице Болгарии.

Конкурс проводится с 2007 года. В этом году в финал вышли 120 женщин из разных стран мира. Россиянка впервые в истории конкурса завоевала победу.

"Конкуренция на конкурсе была очень жесткая — рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу", — приводит ТАСС цитату Елены Максимовой со ссылкой на организаторов конкурса с российской стороны.

Сообщается, что Елена Максимова родом из удмуртской деревни Гыя. Она воспитывает двоих детей, руководит сетью языковых центров в Ижевске. В 2021 году Максимова участвовала в конкурсе "Миссис Россия — Вселенная", став второй вице-миссис. Титул дал ей возможность представить страну на международном этапе конкурса.

Областная газета Свердловской области

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