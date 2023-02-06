Контролеры уральских карьеров

Сдать готовую скоростную федеральную трассу Дюртюли – Ачит строители должны уже к концу 2024 года. Фото: Государственная компания «Автодор»

В Красноуфимском районе продолжается строительство трассы Дюртюли – Ачит, которая станет частью федерального транспортного коридора Москва – Казань – Екатеринбург. Подрядчики уже приступили к основным работам: снимают растительный слой грунта, обустраивают насыпь и водопропускные трубы. Все делается в строгом соответствии с природоохранными требованиями, сообщили на встрече с местными жителями представители руководства минтранса и минприроды области и реализующих проект строительных компаний. Кроме того, отмечает присутствовавшая на ней корреспондент «ОГ» Юлия БАБУШКИНА, красноуфимцам предложили организовать общественный контроль за стройкой.

По территории Свердловской области пройдут 43 километра трассы Дюртюли – Ачит, и две трети ее приходится на Красноуфимский район. В стройке задействованы 415 специалистов и 120 единиц спецтехники. Необходимые материалы – песчано-гравийную смесь, щебень – дорожники берут здесь же, в районе, и большегрузами доставляют на стройплощадку рядом с населенными пунктами Ключики и Александровское.

Сейчас строителям необходима глина, и подходящий суглинок найден в районе деревень Верх-Никитино и Нижнее Никитино. Здесь, согласно подсчетам, можно добыть порядка 800–900 тысяч кубометров нужного грунта, но для этого придется разработать карьер.

Эти планы обеспокоили жителей района. Не получится ли так, что он нарушит водозабор, и чистой воды в сельских скважинах уже не будет? Не пострадают ли речки в процессе освоения карьера? И не превратится ли он в стихийную мусорную свалку после завершения работ? Эти вопросы они задали представителям минтранса и минприроды и подрядной организации АО «ДСК «Автобан», которая ведет строительство. Мероприятие организовала администрация района.

О проекте В 2021 году Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил к концу 2024 года продлить автотрассу М-12 Москва – Казань до Екатеринбурга. Частью нового транспортного коридора станет 275-километровая трасса Дюртюли – Ачит: 140 километров будут проложены по территории Башкортостана, 92 километра – по Пермскому краю и 43 километра – по Свердловской области – в Красноуфимском и Ачитском районах. Стоимость всей трассы – 260 млрд рублей, свердловского участка – 39,2 млрд рублей. Средства выделены из Фонда национального благосостояния. В конце 2022 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство участка дороги Дюртюли – Ачит в Свердловской области по нормам IБ категории, то есть скоростной и с четырьмя полосами движения. В 2023 году начались строительно-монтажные работы. Трасса Дюртюли – Ачит будет встроена в федеральный тракт Р-242 Пермь – Екатеринбург. Для этого вблизи Ачита будет построена транспортная развязка с объектами дорожного сервиса и АЗС. В связи с новой скоростной дорогой тракт Пермь – Екатеринбург сейчас расширяют. С двух до четырех полос уже реконструированы участки вблизи Ачита и Бисерти, по ним запущено движение. Начались работы на участке от Крылосово до Ревды и далее до развязки на Первоуральск. Средства в сумме 6,5 млрд рублей выделены из федерального бюджета. К концу 2024 года тракт расширят до Екатеринбурга. Что даст проект? Благодаря новому транспортному коридору автомобилисты смогут вдвое, с 14 до 7 часов, сократить время на дорогу между Казанью и Екатеринбургом. В 2,5 раза прогнозируется снижение смертности в результате ДТП. Кроме того, скоростная трасса федерального значения будет способствовать развитию прилегающих к ней территорий, в том числе – малого и среднего бизнеса. – Для нашей строительной промышленности это серьезный вызов. Вокруг дороги возникнет новая инфраструктура придорожного сервиса, которая тоже повлечет за собой увеличение инвестиций в сферу услуг. И, конечно, использование наших материалов, которые будут направлены на строительство дороги, и работа наших предприятий принесут огромную пользу развитию строительного комплекса, – сказал губернатор Евгений Куйвашев. «Фишки» проекта По проекту на дороге будет 12 искусственных сооружений: различных мостов, путепроводов и переходов, в том числе для животных. Самый интересный объект – мост через реку Большая Сарана протяженностью 540 метров и высотой 57 метров, что сопоставимо с 20-этажным зданием. К его возведению строители приступят уже в конце февраля. – Река протекает по широкому и длинному оврагу, рядом с горой, и без моста не обойтись. Пустить дорогу прямо по оврагу – значит, построить три таких моста, что экономически нецелесообразно, поэтому было принято такое решение, – пояснил Данил Тяпкин.

Свалки не будет

– Федеральная трасса – важнейший проект. Мы прекрасно понимаем, что это развитие всей области. Но наши семьи, дети всю жизнь живут здесь, в Красноуфимском районе, поэтому мы хотим знать, что их ждет в ближайшей перспективе, – высказалась пенсионерка Татьяна Митрошина.

– Нам нужна ясность. Мы не против дороги абсолютно, но после стройки нам здесь жить. Мы – за честный разговор, и он для нас очень важен, – добавила Зинаида Пастухова.

Разработка карьера не повлияет на систему водоснабжения населенных пунктов, пояснила начальник отдела минеральных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Ольга Щипачёва.

– Участок, где планируется разработать карьер, находится в 5,5 километра от жилого сектора. По участку протекает река, ее охранная зона составляет 100 метров, и недропользователь не сможет проводить здесь никакие работы – в лицензии на недропользование будет ограничение. Сам карьер будет разрабатываться без взрывных работ, так что выбросов в атмосферу будет минимум – только при погрузке и перевозке грунта. Максимальная глубина карьера – восемь метров, а глубина скважин, где питьевая вода – 100 метров, так что водозабор никак не пострадает, – подчеркнула она.

Ольга Щипачёва также объяснила, что ждет карьер после его отработки:

– Карьер планируется рекультивировать. Есть два способа – либо естественное затопление, то есть создание водоема, либо засадка лесными культурами, так как это земля Лесфонда. Однозначно могу сказать, что вариант со свалкой не рассматривался и рассматриваться не будет. Законодательство о недрах и законодательство об охране водных ресурсов запрещают размещение отходов на таких площадках.

Чтобы окончательно снять вопросы, представитель подрядной организации АО «ДСК «Автобан» (она ведет строительство. – Прим. авт.) Данил Тяпкин предложил свозить инициативную группу жителей к месту работ.

– До того как ковш первого экскаватора коснется земли, мы готовы показать все границы карьера и еще раз обсудить технологию, – отметил он.

«Мы не хотим вам навредить»

Ситуацию с дорогами, которые будут задействованы в процессе стройки новой трассы, жителям пояснил представитель госкомпании «Российские автомобильные дороги» (заказчик работ)Андрей Соляров.

– Ездить к карьеру по дорогам через ваши населенные пункты мы не планируем. Сделали специальную, щебеночную дорогу в лесном массиве, в трех километрах от карьера – по ней и будем ездить. После отработки она будет разобрана, плодородный слой восстановлен. Что касается дорог в других населенных пунктах, по которым уже пошли большегрузы, наша первоочередная задача – совместно с администрацией района и областными властями обеспечить соблюдение всех дорожных норм и правил. И учесть пожелания жителей, чем мы сейчас и занимаемся.

Андрей Соляров предложил жителям наладить общественный контроль за стройкой трассы:

– Информацию о каких-то происшествиях, нарушениях, а также фотографии направляйте нам через районную мэрию. Будем оперативно реагировать. Мы не хотим вам навредить. Мы строим дорогу для всей страны по поручению Президента России, и свою работу должны выполнить хорошо. Все формы народного контроля нам только в помощь.

Комментарий Денис ЧЕГАЕВ, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области: – За реализацией проекта по строительству дороги Дюртюли – Ачит мы внимательно следим. Создана межведомственная рабочая группа, где в еженедельном режиме обсуждается ход строительства. То есть мы совершенно четко понимаем всю логистику, знаем, где и какие работы проводятся. Периодически глава нашего ведомства Василий Старков выезжает на место, осуществляет контроль, чтобы соблюдались все строительные нормы. Проект федеральный, масштабный и очень важный. Новую трассу нужно увязать с региональной сетью, в том числе с Екатеринбургской кольцевой автодорогой. Это позволит перераспределить транспортные потоки в обход Екатеринбурга, избавив город от транзитного транспорта, в особенности от большегрузов. Все действующие дороги в Красноуфимском районе, которые сейчас задействованы в стройке трассы Дюртюли – Ачит, будут восстановлены. Наши специалисты совместно с районной администрацией заранее их обследовали, зафиксировали состояние, составили перечень таких дорог. Как только большегрузы – экскаваторы, самосвалы, КАМАЗы и другая техника выполнят все строительные задачи, дороги будут приведены в нормативное состояние. В плане восстановления они находятся в приоритете. Минтранс держит это на контроле. Перечень таких дорог районная администрация передаст жителям, чтобы они были в курсе. Трасса Дюртюли – Ачит будет платной. Как именно будет организован сбор оплаты, пока обсуждается. Вероятнее всего, это будет бесконтактный способ, когда водитель устанавливает в машине специальное устройство – транспондер. На него как на банковскую карту кладутся определенные средства. Вдоль дороги установлены датчики, машина едет мимо них, оплата взимается. Размер платы устанавливается федеральным правительством, конкретные суммы озвучить я пока не готов. Однозначно, что суммы будут разные в зависимости от категории автомобиля – легковой, грузовой, с полуприцепом и так далее. Что касается трассы Пермь – Екатеринбург, она останется дорогой общего пользования, то есть бесплатной, но уже с более комфортными условиями движения. От Ачита до Ревды она будет расширена до четырех полос, далее до Екатеринбурга, возможно, будет шесть полос. Заказчиком работ является федеральное управление автомобильных дорог «Урал». Это ведомство проводит торги, выбирает подрядчиков, и они поэтапно выполняют реконструкцию. Жители Ревды и Первоуральска уже задают вопросы по расширению трассы, так как многие из них ездят на учебу и работу в Екатеринбург ежедневно. Могу сказать, что никаких критических изменений для них не произойдет. На трассе будут сделаны разворотные петли, съезды к транспортным развязкам. Да, на первых порах будет непривычно, но со временем все освоятся. Самое главное, что обновленный тракт будет безопасным и избавит людей от пробок.