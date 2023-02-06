Здоровей не видали

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Власти Среднего Урала уделяют большое внимание повышению качества медицинских услуг и укреплению общественного здоровья жителей региона. Работа ведется в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», причем опережающими темпами. Свердловская область первой из субъектов РФ реализовала проект создания сети Центров лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, она уже готова к практическому внедрению реализации новой законодательной инициативы Президента России Владимира ПУТИНА, существенно расширяющей возможности родителей бесплатно находиться в медучреждениях со своими детьми.

Впереди всех

Проект создания сети Центров лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) действует с 2020 года в рамках национального проекта "Здравоохранение". Свердловская область стала первым регионом в стране, где он уже успешно реализован. За три года действия программы в муниципалитетах Среднего Урала открылось 23 таких центра.

Очередной 24-ый центр откроется в ближайшее время в Первоуральске. Специализированную медицинскую помощь там смогут получать 135 тысяч жителей Первоуральска, Старой Утки и Шали.

«Создание сети центров лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью подразумевает организацию «бесшовного» механизма оказания помощи. Создан регистр пациентов, прописана их маршрутизация при острой декомпенсации, они закреплены за ХСН-кабинетами и врачами. Все это позволяет снизить уровень смертности и инвалидизации от сердечно-сосудистых заболеваний», – подчеркивает главный кардиолог регионального минздрава Александр Быков.

К специалистам Центров ХСН уральцев при наличии показаний направляют врачи-терапевты по месту жительства. Также под патронаж медиков, курирующих пациентов с ХСН, попадают люди, у которых в ходе диспансеризации выявлены сердечно-сосудистые заболевания или их риски. Ближайший к месту проживания Центр ХСН можно найти на интерактивной карте, созданной специалистами Центра управления регионом.

(https://yandex.ru/maps/54/yekaterinburg/?ll=60.540521%2C56.807526&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A962b58bdbe96702855e42853f3bc13493338af8cf7fa99f50327634baf45ffba&z=15)

Напомним, в 2023 году медучреждениям региона на реализацию утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» будет выделено свыше 210 миллионов рублей.

С заботой о детях и родителях

С начала нынешнего года значительно расширились возможности пребывания родителей несовершеннолетних в медучреждениях. Президент России Владимир Путин утвердил с 1 января 2023 года изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которые гарантируют родителям (законным представителям) детей-инвалидов любого возраста и детей до 4 лет право находиться в больнице вместе с ними бесплатно. Если ребенок старше 4 лет и не является инвалидом – по медицинским показаниям.

Ранее только родители детей-инвалидов в возрасте до четырех лет имели гарантированное право бесплатно находиться вместе со своим ребенком в больнице. При этом взрослому предоставлялось спальное место и питание.

«Данное решение позволит снять с родителей дополнительную эмоциональную и финансовую нагрузку, связанные с поиском жилья на период лечения ребенка, которое иногда бывает достаточно длительным», — отмечает замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Важно В настоящее время родителям можно находиться бесплатно в больнице: – с ребенком-инвалидом, имеющим ограничения основных категорий жизнедеятельности человека, – с ребенком до достижения им возраста четырех лет, – с ребенком старше четырех лет – при наличии медицинских показаний. Родители детей старше 4 лет размещаются в стационарах бесплатно в случаях: – если у детей имеются тяжелые двигательные нарушения, при которых они не способны передвигаться без посторонней помощи, – имеются выраженные сенсорные нарушения (некорригируемая глухота, слепота, слабовидящие), – имеются выраженные психические расстройства, при которых затруднена или отсутствует возможность должным образом соблюдать личную безопасность, – нарушены или отсутствуют навыки самообслуживания, нарушено или отсутствует понимание обращенной речи, – имеются частые приступы частичной или полной потери сознания, – наличие высокого риска возникновения жизнеугрожающих состояний у детей с сахарным диабетом. В иных случаях – решение принимает лечащий врач медицинской организации, в которой ребенку оказывается медицинская помощь в стационарных условиях. Более подробно о правилах можно прочитать здесь (https://www.mzso.info/post/_4653)

Медучреждения региона готовы к работе в новых условиях. По данным областного минздрава, палаты дополняются необходимой мебелью. Для родителей разрабатывается специальное меню, отличное от детских норм.

Первые пациенты стационарных отделений уже оценили преимущества совместного нахождения. Как рассказала корреспонденту «ОГ» ОльгаМатвеева, мама ребенка, который нуждается в ежегодной госпитализации, принятые решения, безусловно, положительно скажутся на психологическом состоянии и детей и родителей и окажут позитивное воздействие на общее самочувствие больных.

В здоровом теле здоровый дух По итогам 2022 года Свердловская область вышла в лидеры УрФО по доле граждан, ведущих здоровый образ жизни, опередив Курганскую, Тюменскую и Челябинскую области. В Свердловской области эта цифра по итогам 2022 года достигла 7%. По УрФО средний уровень приверженцев ЗОЖ равен 6,2%. Этот унифицированный показатель введен в число индикаторов общественного здоровья в рамках нацпроекта «Демография». Рассчитывается по пяти критериям: полный отказ от табакокурения, потребление не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной либо 75 минут интенсивной нагрузки в неделю), употребление не более 5 граммов соли в сутки, а также употребление алкоголя не более 168 граммов чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 граммов – для женщин. «Это закономерный итог системной реализации региональной программы «Укрепление общественного здоровья», утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. На начало 2023 года все 94 муниципальных образования региона работают в консультативном режиме с нашим центром по вопросам профилактики и пропаганды ЗОЖ. В 83 территориях уже разработаны программы по укреплению здоровья населения», – отмечает главврач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Опубликовано в №27 от 07.02.2023