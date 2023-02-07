В поселке Бобровском появятся улицы Пикассо, Ван Гога и Ренуара

Кроме того, имена великих художников будут носить несколько переулков. Фото: Павел Ворожцов

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских подписал постановление о присвоении названий 18 улицам в поселке Бобровском. Все они названы в честь великих европейских художников.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации Сысертского ГО, в Бобровском на территории "Исеть" появятся, в частности, улицы Ренуара, Пикассо, Ван Гога и Дали.

Кроме того, названия в честь великих художников дадут нескольким переулкам. Так, в Бобровском будут переулки Руссо, Караваджо, Рембрандта и Да Винчи.

Полный список улиц: