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Общество
7 февраля 2023, 13:31

В поселке Бобровском появятся улицы Пикассо, Ван Гога и Ренуара

Выставка Сальвадора Дали

Кроме того, имена великих художников будут носить несколько переулков. Фото: Павел Ворожцов

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских подписал постановление о присвоении названий 18 улицам в поселке Бобровском. Все они названы в честь великих европейских художников.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации Сысертского ГО, в Бобровском на территории "Исеть" появятся, в частности, улицы Ренуара, Пикассо, Ван Гога и Дали.

Кроме того, названия в честь великих художников дадут нескольким переулкам. Так, в Бобровском будут переулки Руссо, Караваджо, Рембрандта и Да Винчи.

Полный список улиц:

Фото: официальный интернет-портал правовой информации Сысертского ГО

Областная газета Свердловской области

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