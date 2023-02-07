На Среднем Урале диспетчеры Системы-112 приняли два миллиона звонков за 2022 год

На телефон Службы 112 позвонили 2 миллиона человек. Фото: Галина Соловьева

Итоги работы по обеспечению комплексной безопасности в 2022 году подвели в Свердловской области. Расширенное заседание коллегии регионального министерства общественной безопасности провел заместитель губернатора Азат Салихов.

Он сообщил, что те задачи, которые ставились перед Свердловской областью президентом, и те поручения, которые давал губернатор в сфере обеспечения общественной безопасности, выполнены в полном объеме.

"Создана и успешно функционирует противопожарная служба Свердловской области. Большую помощь и поддержку ей оказывают общественные объединения добровольной пожарной охраны, развивающиеся при всесторонней государственной и муниципальной поддержке", — сказал Азат Салихов.

В конце прошлого года по решению главы региона Евгения Куйвашева была открыта современная пожарная часть в селе Косулино в Белоярском городском округе. На этой территории проживает более 14 тысяч человек. Также было завершено строительство подразделения противопожарной службы в селе Килачевское Ирбитского района. Здесь депо будет обслуживать 8 населенных пунктов и более 3 тысяч жителей.

Силы областной службы спасения были задействованы в профилактике и ликвидации последствий пожаров. Благодаря совместной работе ведомств, связанных с противопожарной деятельностью, в 2022 году в сравнении с предыдущими годами улучшилась лесопожарная обстановка. Количество лесных пожаров снизилось почти в два раза, а площадь, пройденная огнем, уменьшилась более чем в четыре раза. Перехода лесных пожаров на населенные пункты допущено не было, сообщает департамент информационной политики региона.

За 2022 год диспетчеры Системы-112 приняли 1 миллион 988 тысяч звонков. Из них более 25 тысяч — в противопожарную службу, более 200 тысяч — в полицию. Наиболее востребованной у уральцев оказалась медицинская помощь. Стоит отметить, что 42 обращения поступило на английском и китайском языках, в то время как в 2021 году таких обращений было всего 10. Лучшими муниципальными образованиями Свердловской области по работе Системы-112 в 2022 году признаны Каменск-Уральский, Каменский район и Асбест.