Прививка нужна не только людям

Вакцинация домашних животных – это важно. Фото: Константин Девятов.

В Свердловской области зафиксирован подъем заболеваемости бешенством. Специалисты призывают уральцев вакцинировать домашних питомцев и не приближаться к диким животным при встрече с ними в населенных пунктах.

Бешенство – это цикличное заболевание. Например, в 2016 году в Свердловской области было зарегистрировано 74 случая, после чего начался спад. В 2021-м в регионе выявили 9 случаев, но в 2022 году – 28.

С начала текущего года тенденция на подъем сохранилась. Специалисты зарегистрировали восемь случаев: семь у диких животных и один у безнадзорной собаки. Карантин по бешенству объявлен в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга, а также в Байкаловском, Полевском и Белоярском районах. Впрочем, ситуация нормализуется, и уже готовится указ о снятии карантина в части территорий, рассказал вчера на пресс-конференции директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Специалисты рекомендуют гражданам, обнаружившим диких животных в населенном пункте, незамедлительно сообщать о них по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112. Ни в коем случае не надо вступать с ними в контакт: пытаться кормить, делать селфи, гладить и т. д.

Если вас укусило животное с признаками бешенства, то нужно неотложно обратиться в ближайший травмпункт. В Свердловской области достаточно вакцины, и ставят ее абсолютно бесплатно.

Что касается профилактики среди диких животных, то, как рассказал Евгений Трушкин, в 2023 году, в связи с ростом заболеваемости, в область должно поступить порядка 900 тысяч доз вакцины. Для иммунизации в лесах раскладывают брикеты-приманку с капсулой, которую животное должно съесть.

Источником заражения могут стать и домашние животные. Основной мерой профилактики бешенства у них также является вакцинация. Евгений Трушкин призвал граждан проявить социальную ответственность в этом вопросе.

«Ваше животное может являться переносчиком опасного, неизлечимого заболевания», – предупреждает он.

«Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких – лисицы, волки, енотовидные собаки и различные грызуны», – добавляет директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

Также на пресс-конференции поднимался вопрос о профилактике трихинеллеза. Трихинеллез – паразитарное заболевание, как и бешенство, практически неизлечимое. Специалисты призывают не покупать мясо диких животных, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу. Иными словами, следует воздержаться от покупки «дичины» не только на «улице», но и у знакомых охотников, пренебрегающих жизненно важными правилами.