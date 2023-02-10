«Мы открыли миру много имен»

Новые лауреаты Демидовской премии (слева направо): Владимир Дегтярь, Михаил Кирпичников, Александр Коновалов, Алексей Розанов. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале широко отметили День российской науки. Главным мероприятием торжеств стала вчерашняя церемония вручения Демидовских премий. А накануне лауреаты в рамках традиционных Демидовских чтений выступили в Уральском федеральном университете с лекциями перед будущими светилами науки. Здесь же прошло награждение молодых ученых, удостоенных премии губернатора.

Выдающиеся российские ученые – академики Российской академии наук – получили вчера награды Научного Демидовского фонда, главой которого является губернатор Евгений Куйвашев.

Генеральный директор и генеральный конструктор государственного ракетного центра в Миассе, академик РАН Владимир Дегтярь получил премию в номинации «Машиностроение». Академику РАН Алексею Розанову премию присудили в номинации «Биология». Академик РАН Александр Коновалов награжден в номинации «Медицина». Академик РАН Михаил Кирпичников получил награду за выдающийся вклад в развитие биоинженерии в номинации «Биоинженерия».

«Демидовская премия» была возрождена в 1993 году по инициативе академика РАН Геннадия Месяца. Фото: Павел Ворожцов

Мнение В День российской науки Владимир Путин вручил в Кремле премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых. «Чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции, за короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях», – отметил в ходе церемонии глава государства. РИА Новости.

Официально Президент России Владимир Путин объявил 2022–2031 годы «Десятилетием науки и технологий». «Десятилетие» – это комплекс инициатив, проектов и мероприятий, направленных на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Задачи: Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок.

Содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны.

Повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской Федерации.

«Рад возможности поблагодарить всех, кто обеспечивает развитие отечественной науки, дает энергию ключевым преобразованиям в экономике и в жизни в целом. Наука – важнейший драйвер инновационного роста российской экономики», – сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

«Наука лежит в основе технологий, которые определяют качество жизни людей, определяют то, что мы называем щитом и мечом нации. Сегодня добавляется еще одна ипостась науки – это прогностическая роль науки», – сказал на церемонии Михаил Кирпичников.

Каждый лауреат получил малахитовую шкатулку, медаль из серебра с изображением основателя премии Павла Демидова, а также по миллиону рублей. Торжественная церемония прошла под эгидой Десятилетия науки и технологий, которое, в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, объявлено в 2022–2031 годах в рамках национального проекта «Наука и университеты».

«У премии очень широкая география – 15 научных центров представлены в списке лауреатов: От Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока, от Сыктывкара до Оренбурга. Есть такие «закрытые» городки, как Снежинск и Саров. Одно из достоинств Демидовской премии то, что мы открыли миру имена многих «секретных академиков», работающих в наших «закрытых научных центрах», – отмечает исполнительный директор научного Демидовского фонда, академик РАН Валерий Чарушин.

Статистика Новыми достижениями в науке и технике интересуется 70% граждан России. Каждый второй россиянин считает, что современная мировая наука находится на подъеме: совершаются серьезные открытия, оказывающие значительное влияние на развитие общества. Доля негативно оценивающих научные достижения сократилась до 9% – исследователи связывают это с тем, что завершение пандемии восстанавливает авторитет науки и доверие россиян к ученым. Рейтинг достижений российской и мировой науки последних десятилетий (тройка лидеров): открытия в военной сфере – 14%, достижения в сфере медицины – 9%, в космической сфере – 6%. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Церемонии вручения Демидовской премии предшествовали прошедшие днем ранее Демидовские чтения – уже 30-е по счету. Ее лауреаты читали лекции подрастающей смене. И в этом – связь поколений.

– Демидовская премия, безусловно, самая престижная среди всех научных премий в Российской Федерации. Оказаться в ряду таких выдающихся людей, как Менделеев, Крузенштерн, Погодин, Сеченов, – огромная честь! Оноре Бальзак говорил, что истинный ученый – это мечтатель! Я надеюсь, что в этом зале среди молодых людей очень много мечтателей. Тех, кто хочет совершить что-то и в своей жизни, и в науке, – сказал, открывая мероприятие, ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Фото: Павел Ворожцов

Демидовские чтения с участием лауреатов Демидовской премии, проходили, конечно же, в Демидовском зале университета на Тургенева, 4. На стенах – фотопортреты 104 лауреатов премии прошлых лет авторства Сергея Новикова, вот уже четверть века он снимает только российских ученых. Академики – кто вполоборота, как выдающаяся экономист и социолог Татьяна Заславская, кто исподлобья, как именитый лауреат «Нобелевки» Жорес Алферов, – взирали на разместившихся в зале потомков, среди которых были и 22 новоиспеченных лауреата премии губернатора.

Ее перед началом чтений им вручила заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Наталия Мартынова.

«Мы гордимся тем, что копилка наших молодых ученых пополняется новыми именами. Сегодня науке отводится ключевая роль в социально-экономическом развитии нашей страны. В Свердловской области уделяется большое внимание талантливой молодежи. Ежегодно поддерживаются научные проекты в области фундаментальных исследований, вручаются стипендии губернатора, реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий молодых ученых», – отметила она.

Смена Проект «Вовлечение и сопровождение одаренных и талантливых школьников УрФО в научное и техническое творчество» УрФУ реализует при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. В рамках проекта проводятся «Уральские проектные смены». Участники смены – свердловские школьники 8–11 классов, успешно прошедшие трехэтапный конкурсный отбор и показавшие способности в исследовательской и проектной деятельности. Работа над проектами проходит в лабораториях и мастерских Парка науки и искусства «Сириус» (г. Сочи). По итогам Уральской проектной смены «Сириуса» 2023 года в финал вошли шесть проектов: биоразлагаемая пленка – упаковочный материал, который не вредит природе;

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Лауреаты премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых 2022 года за лучшие работы в областях: 1. Математика – Юрий Юрьевич Огородников 2. Механика, машиноведение и машиностроение – Светлана Валерьевна Петрова 3. Информатика, телекоммуникации и системы управления – Денис Александрович Летавин 4. Электрофизика и энергетика – Иван Сергеевич Жидков 5. Теоретическая физика – Евгений Александрович Кочурин 6. Экспериментальная физика – Игорь Витальевич Коробейников 7. Технические науки – Елизавета Андреевна Щапова 8. Инженерные науки – Ринат Мансурович Абашев 9. Химия твердого тела и электрохимия – Владимир Александрович Эльтерман 10. Неорганическая и органическая химия – Дмитрий Михайлович Захаров 11. Металлургия и металловедение – Константин ЛеонидовичТимофеев 12. Общая биология – Дмитрий Леонидович Берзин 13. Охрана природы и воспроизводство биологических ресурсов – Надежда Сергеевна Шималина 14. Науки о Земле – Сергей Викторович Бирюлин 15. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование – Анастасия Анатольевна Белозерова 16. Физиология – Дмитрий Андреевич Черемохин 17. Медицина – Екатерина Сергеевна Филиппова 18. Педагогические и психологические науки – Екатерина Юрьевна Бычкова 19. Гуманитарные науки – Иван Валерьевич Зыкин 20. Экономика – Анна Зинуровна Барыбина 21. Сельскохозяйственные науки – Илья Сергеевич Кондратенко 22. Юриспруденция – Илья Николаевич Харинов Памятное фото: лауреаты премии губернатора Свердловской области с заслуженными академиками РАН, ректором УрФУ и заместителем министра Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Молодых лауреатов на сцене сменяют лауреаты Демидовские: академики РАН Владимир Дегтярь, Михаил Кирпичников, Александр Коновалов и Алексей Розанов. Ученые с мировым признанием рассказывают уральским коллегам, студентам и школьникам о достижениях в своих областях науки. Днем позже, в резиденции свердловского губернатора, уже им будут вручать награды, говорить слова признательности и благодарности.

В 2023 году Демидовские чтения прошли под эгидой «Десятилетия науки и технологий», которое в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина объявлено в 2022–2031 годы в рамках решения задач нацпроекта «Наука и университеты». Эпиграф «Науки юношей питают, Отраду старым подают, В счастливой жизни украшают, В несчастной случай берегут; В домашних трудностях утеха И в дальних странствах не помеха. Науки пользуют везде, Среди народов и в пустыне, В градском шуму и наедине, В покое сладки и в труде». М.В. Ломоносов, «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Фото: ru.wikipedia.org

Кстати Свердловская область заняла третье место среди регионов с крупнейшими системами образования (по числу наибольшего количества приема студентов). В высшие учебные заведения региона в 2022 году поступили 17 132 человека.

Крупнейшим вузом не только у нас, но и в России второй год подряд стал Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина. В прошлом году в УрФУ зачислено 7 978 первокурсников, из них 4 858 – на бюджетные места.

Свердловская область также входит в топ-10 регионов, где среднее качество приема выше, чем в среднем по России.

Наш регион занял четвертое место по числу зачисленных без вступительных экзаменов победителей и призеров школьных олимпиад: 179 таких студентов, что на 41% больше предыдущего года. Пресс-служба НИУ ВШЭ.

Факт Фонд Президентских грантов России регулярно принимает заявки на поддержку проектов в области науки, образования, просвещения. В 2022 году принято положительное решение о выделении по 15 проектным заявкам из Свердловской области на общую сумму 41 515.411 рублей.

Поддержка Конкурс на соискание премии Губернатора Свердловской области для ученых возрастом до 35 лет проводится с 2004 года. За 19 лет лауреатами премии стали 349 человек. Большая часть поддержанных губернатором проектов уже нашли практическое применение. По итогам 2022 года на конкурс поступило 88 работ от вузов Свердловской области и институтов Уральского отделения Российской академии наук. Лидером по количеству заявленных проектов остается УрФУ – 23 работы. Конкурс также проводится в рамках национального проекта «Наука и университеты». За вклад в развитие науки победители получили по 200 тысяч рублей, премия подоходным налогом не облагается. Суммарно за 19 лет выплачено премий на сумму свыше 51,5 миллиона рублей.