Энергетики разъяснили, нужно ли свердловчанам перепрограммировать счетчики и сколько стоит электричество

Жители могут перепрограммировать счетчики. Фото: Алексей Кунилов

С 1 января 2023 года в Свердловской области для всех жителей при расчете потребления электроэнергии начал действовать одноставочный дневной тариф. Начисления будут производиться по одному тарифу и днем и ночью, даже если установлен двухтарифный счетчик.

Энергосбытовые компании будут суммировать показания, рассчитывая их по одноставочному тарифу. Однако у жителей есть возможность перейти на двухзонный тариф.

Сколько стоит электричество в Свердловской области:

Для жильцов квартир с газовыми плитами:

одноставочный (действует для всех по умолчанию) — 5,15 руб/кВт*ч;

дневной — 6,01 руб/ кВт*ч;

ночной — 2,86 руб/ кВт*ч.

Для жильцов квартир с электроплитами и жителей сельских населенных пунктов:

одноставочный (действует для всех по умолчанию) — 3,61 руб/ кВт*ч;

дневной — 4,21 руб/ кВт*ч;

ночной — 2,00 руб/ кВт*ч.

Дневной тариф с 7:00 до 23:00 (16 часов). Ночной тариф с 23:00 до 7:00 (8 часов).

Энергетики рекомендуют изучить расходы. Если ночное потребление электричества составляет меньше 27% от общего, то оплата по двухзонному тарифу (день-ночь) может оказаться невыгодной. Важно понять, в какое время суток человек использует самые энергоемкие приборы.

В таблице приведены параметры примерного потребления бытовых приборов днем и ночью.

Изменить тариф жители могут, обратившись к поставщику услуг или в управляющую компанию. Выбрать двухзонный тариф могут те потребители, у которых установлен многозонный прибор учета с верным тарифным расписанием. Для перепрограммирования счетчиков необходимо составить заявку и приложить следующие данные: номер лицевого счета, ФИО собственника, адрес объекта, на котором расположен счетчик, тип (марка) прибора учета, контакты для связи.

Для льготных категорий граждан предусмотрены денежные компенсации по оплате начислений за электричество. Меру социальной поддержки могут получить: многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ и труда, работники сельской местности, неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет (проживающие одиноко или в семье неработающих) и другие категории граждан.