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13 февраля 2023, 15:50

ФСБ пресекла деятельность сторонника ИГИЛ* в Екатеринбурге

Обыск

Осужденный вел незаконную деятельность, отбывая срок в колонии за другое преступление. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области

Управлением ФСБ РФ по Свердловской области пресечена деятельность сторонника запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*.   

Злоумышленника оперативники ФСБ выявили в январе 2021 года. Им оказался выходец из Центральной Азии, который отбывал срок в свердловской колонии за преступление против половой неприкосновенности в отношении ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Находясь в тюрьме, 31-летний осужденный занимался призывами к осуществлению террористической деятельности через интернет. При обыске у него нашли смартфон, который он прятал в тумбе.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. Центральным окружным военным судом он признан виновным в совершении преступления. В общей сложности осужденный был приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов и каналов в интернете.    

*"Исламское государство" (ИГИЛ) признано террористической организацией, запрещено на территории России.

Областная газета Свердловской области

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